iQoo Neo9, Neo9 Pro'nun olası özellikleri sızdı

iQoo, Neo 8 serisini takip eden orta sınıf akıllı telefonları iQoo Neo 9 ve Neo 9 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

iQoo kısa süre önce amiral gemisi akıllı telefonu olan iQoo 12 serisini bu ayın başlarında piyasaya sürdü. Şimdi, şirketin yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefonuyla ilgili ayrıntılar internete düştü.

Digital Chat Station tarafından yayınlanan bir gönderiye göre, Çinli akıllı telefon üreticisi yeni nesil orta sınıf akıllı telefonları olan iQoo Neo 9 ve Neo 9 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonlar bu yılın başlarında piyasaya sürülen iQoo Neo 8 ve Neo 8 Pro'nun yerini alacak.

iQoo Neo 9 serisinin muhtemel özellikleri

Yaklaşan iQoo Neo 9'un 1.5K ekranla geleceği ve sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor.

Henüz lansmanı yapılmayan akıllı telefonun ana kamera için Sony IMX920 sensöre sahip olacağı söyleniyor. Akıllı telefon ayrıca şirketin Vivo X100'de tanıttığı V2 görüntüleme çipine de sahip olacak.

iQoo Neo 9 ve Neo 9 Pro'nun 120W hızlı şarj desteği ile geleceği söyleniyor. Akıllı telefonların ayrıca 6,78 inç ekran ve dar çerçeve tasarımıyla geleceği söyleniyor.

En son bilgiler, iQoo 12 5G'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi üzerine inşa edilen FunTouch OS 14 ile donatılacağını gösteriyor.