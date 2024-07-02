AnTuTu, Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Akıllı telefon performans ölçüm platformu AnTuTu, Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Bu liste, hem üst seviye amiral gemisi modelleri hem de bütçe dostu telefonları kapsayarak teknoloji meraklılarına geniş bir perspektif sunuyor. Peki, Haziran ayının en iyi Android telefonları hangi modellerden oluşuyor? İşte detaylar...

AnTuTu'nun haziran ayı performans listesi

AnTuTu’nun 1-30 Haziran arası topladığı veriler, amiral gemisi telefonların sıralamasında önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Listenin zirvesinde yer alan modeller, üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.

İşte Haziran ayının en güçlü Android telefonları:

ROG 8 Pro Oppo Find X7 iQOO Neo 9S Pro Red Magic 9 Pro+ Vıvo X100 Ultra Vivo X100 Pro iQOO 12 Vivo X100 OnePlus 12 Oppo Find X7 Ultra

Haziran ayının en iyi bütçe telefonları: