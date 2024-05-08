Keşke Türkiye'ye gelse dedirtecek telefon! İşte özellikleri ve fiyatı

Google, merakla beklenen Pixel 8a modelini nihayet tanıttı ve kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir cihaz sundu.

Google, uzun süredir beklenen Pixel serisinin en yeni üyesi olan Pixel 8a'yı resmen tanıttı. Orta segment bir cihaz olarak piyasaya sürülen Pixel 8a, kullanıcılarına fiyat/performans açısından etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Google Pixel 8a'nın özellikleri neler?

Pixel 8a, önceki nesilden farklı bir tasarım anlayışıyla geliyor. Daha yuvarlak köşelere sahip olan telefon, delikli ekran tasarımı ve pürüzsüz mat bir dokuya sahip. Ayrıca, IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikasıyla dikkat çekiyor.

Cihaz, 1080x2400 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inçlik OLED bir ekrana sahip. Bu ekran önceki nesile göre %40 daha fazla maksimum parlaklık sunuyor. Ayrıca, parmak izi sensörü ekran içine entegre edilmiş.

Google Tensor G3 işlemciyle güçlendirilen Pixel 8a, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Kamera özellikleri arasında 64 MP'lik ana kamera, 13 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 13 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özellikleriyle dikkat çeken cihaz, kullanıcılara fotoğraf çekim ve düzenleme konusunda geniş bir yelpaze sunuyor.

Pixel 8a, 4492 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 18W hızlı şarjı destekliyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, USB 3.2, NFC ve çift SIM gibi birçok bağlantı özelliğine sahip.

ABD'de satışa sunulan Pixel 8a'nın fiyatı ise 499 dolardan başlayarak, 559 dolara kadar çıkıyor. Ancak, Google'ın telefonları Türkiye'ye gelmediği için, bu model ülkemizde resmi olarak satışa sunulmayacak.