Kulaklık girişi olsun isteyenlere müjde! Bu telefon ilaç gibi gelecek

Moondrop, müzik tutkunlarına özel tasarladığı 2 ayrı kulaklık girişine sahip MIAD 01 akıllı telefonunu duyurdu.

Kulaklık girişlerinin giderek azaldığı bir dönemde, Moondrop adlı ünlü ses cihazı üreticisi, kablolu kulaklık kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir telefon olan Moondrop MIAD 01'i duyurdu. Apple gibi bazı büyük markalar kulaklık girişlerini kaldırmış olsa da, MIAD 01, kullanıcıların tercihine göre 3,5 mm ve 4,4 mm olmak üzere iki adet kulaklık jakına sahip.

6 katmanlı altın kaplamalı ses devresi gibi özelliklerle geliyor

MIAD 01'in tasarımı, NASA görevlerinde kullanılan cihazlara benziyor. Bu telefonun büyük kulaklık bağlantı noktası, 4 VRM'yi destekleyecek güce sahip. Altın kaplamalı ses devresi ve özel Cirrus Logic Master ses dönüştürücüsü, cihazın ses kalitesini yükseltiyor.

Telefon, harici HiFi oynatıcı veya ses çözücü kullanıcıları için bir çözüm sunuyor. Ayrıca, 2 TB'a kadar ek depolama alanı desteği ve 6 katmanlı altın kaplamalı ses devresi gibi özelliklerle geliyor.

MIAD 01'in teknik özellikleri arasında 6,7 inçlik OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7050 işlemci bulunuyor. Telefonun 5.000 mAh pil kapasitesiyle iki günlük kullanım ömrü vaat edilirken, 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, telefonun kendi uzamsal ses algoritmaları ve çevrimiçi etkileşimli dijital sinyal işleme yetenekleri bulunuyor.

Moondrop MIAD 01, kulaklık girişi olmayan telefonlara alternatif arayan kullanıcılar için dikkate değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.