Küresel akıllı telefon pazarı 2024’ün ikinci çeyreğinde üçüncü kez büyüdü

Küresel telefon satışları artmaya devam ediyor.

Analiz firması Canalys, 2024 yılının ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarının üçüncü kez üst üste büyüme kaydettiğini açıkladı. Yılın bu döneminde cep telefonu satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında bir artış göstererek toplamda 288 milyon adede ulaştı.

İşte bu büyümenin arkasındaki nedenler, pazar payı değişimleri ve geleceğe yönelik öngörüler hakkında detaylı bir inceleme...

Küresel akıllı telefon pazarında büyüme eğilimi

Canalys'in raporuna göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarında görülen %12'lik büyüme, sektördeki olumlu trendlerin devam ettiğini gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre 288 milyon akıllı telefon sevkiyatı, küresel çapta telefon talebinin artışını yansıtıyor. Bu büyüme, pazarın dinamiklerini ve büyük teknoloji şirketlerinin stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Canalys'in raporunda yer alan detaylara göre, Samsung, Apple, Xiaomi, vivo, ve TRANSSION gibi büyük akıllı telefon üreticilerinin pazar paylarındaki değişimler dikkat çekici.

Samsung 'un pazar payı geçen yıl %21 iken, bu yıl %18'e düştü. Samsung, pazar liderliğini korumasına rağmen, pazar payında bir miktar gerileme yaşadı.

'un pazar payı geçen yıl %21 iken, bu yıl %18'e düştü. Samsung, pazar liderliğini korumasına rağmen, pazar payında bir miktar gerileme yaşadı. Apple 'ın pazar payı ise %17'den %16'ya gerileyerek, pazarın ikinci büyük oyuncusu konumunda kalmaya devam ediyor.

'ın pazar payı ise %17'den %16'ya gerileyerek, pazarın ikinci büyük oyuncusu konumunda kalmaya devam ediyor. Xiaomi , pazar payını %13'ten %15'e çıkararak, pazarın dördüncü büyük oyuncusu oldu. Şirket, agresif fiyatlandırma stratejileri ve yenilikçi ürünlerle dikkat çekiyor.

, pazar payını %13'ten %15'e çıkararak, pazarın dördüncü büyük oyuncusu oldu. Şirket, agresif fiyatlandırma stratejileri ve yenilikçi ürünlerle dikkat çekiyor. vivo , %8 olan pazar payını %9'a çıkararak, pazarın beşinci büyük üreticisi konumuna geldi.

, %8 olan pazar payını %9'a çıkararak, pazarın beşinci büyük üreticisi konumuna geldi. TRANSSION'ın pazar payı ise %9 seviyesinde sabit kalarak, uygun fiyatlı telefonlar pazarındaki güçlü konumunu koruyor.

Küçük üreticiler ve "Diğer" kategorisi

"Diğer" kategorisi, akıllı telefon pazarında önemli bir yer tutuyor ve toplam satışların %33'ünü temsil ediyor. Bu kategori, küçük ölçekli üreticilerin ve uygun fiyatlı telefonların pazar payını ifade ediyor. Bu durum, geniş bir ürün yelpazesi sunan birçok küçük üreticinin varlığını sürdürebildiğini ve bu segmentin pazardaki payının önemli ölçüde arttığını gösteriyor.