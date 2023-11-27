Meizu'nun beklenen amiral gemisi yolda

Meizu'nun beklenen amiral gemisi Meizu 21'in özellikleri, 30 Kasım'daki lansman öncesinde sızdırıldı, ve bu yeni telefon oldukça heyecan verici görünüyor.

Fenibook tarafından elde edilen bilgilere göre, Meizu 21, şık tasarımı ve etkileyici teknik özellikleriyle dikkat çekecek.

Meizu 21'in ince ve hafif tasarımı, 156.7 x 75.3 x 7.9mm boyutlarında ve 198 gram ağırlığında olacak. 6.55 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 1080 x 2340 piksel Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit tepe parlaklığı ile kullanıcılara görsel bir şölen vaat ediyor. Siyah, beyaz, yeşil ve mor renk seçenekleri de kullanıcıların kişisel tercihlerine hitap edecek.

Cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan Meizu 21, Android 14 işletim sistemi ve Flyme 10.5 kullanıcı arayüzü ile birleşerek hızlı ve akıcı bir performans sunmayı amaçlıyor.

Kamera konusunda Meizu 21, 200 megapiksel Samsung HP3 ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 5 megapiksel derinlik sensörü ile donatılmış. Bu, kullanıcıların yaratıcılıklarını sınırlamadan yüksek kaliteli fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyacak.

Pil ömrü konusunda iddialı olan Meizu 21, 4,800mAh kapasiteli pil ve 80W Super mCharge hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. Bu da uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sunuyor.

Meizu'nun yeni amiral gemisinin sunduğu diğer özellikler arasında ultrasonik mTouch ekran içi parmak izi tarayıcısı ve çift stereo hoparlör bulunuyor.

Meizu 21'in fiyatı henüz açıklanmasa da, benzer özelliklere sahip rakiplerinden daha uygun bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. 30 Kasım'daki lansman etkinliğinde daha fazla detayın ortaya çıkması ve Meizu 21'in tüm merak edilenleri karşılayıp karşılamadığını görmek için heyecanla bekleniyoruz.