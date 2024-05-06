Moto G85 5G fiyatı ortaya çıktı! İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

Motorola'nın 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı Moto G85 5G'nin Avrupa fiyatı sızdırıldı.

Motorola'nın 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefonu Moto G85 5G'nin Avrupa fiyatı sızdırıldı. Avrupalı perakendecinin web sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre, cihazın fiyatı ve özellikleri merakla bekleniyor.

Cihazın fiyatı gün yüzüne çıktı

Motorola, geçtiğimiz yılın başlarında piyasaya sürdüğü başarılı modeli G84'ün devamı niteliğindeki Moto G85 5G üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da yakında piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni model, bir perakendeci tarafından listelendi ve böylece cihazın fiyatı hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Perakendeciye göre, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Moto G85 5G'nin Avrupa fiyatı yaklaşık olarak 300 Euro olarak belirlenmiş. Bu fiyat, selefinin piyasaya sürüldüğü döneme yakın bir seviyede konumlanıyor ve cihazın 2024'ün ikinci yarısında tüketicilerle buluşması bekleniyor.

Henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, Moto G85 5G'nin beklenen özellikleri arasında güçlü bir performans ve kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Cihazın, Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkması öngörülüyor ancak diğer teknik özellikler henüz netlik kazanmış değil.

Önceki model olan Moto G84'e kıyasla geliştirilmiş bir versiyon olması beklenen Moto G85 5G'nin özellikleri arasında 6.55 inç boyutunda, 1080×2400 çözünürlüğünde 120 Hz OLED ekran, güçlü Snapdragon 695 işlemci, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca, cihazın ön kamerasının 16 MP çözünürlüğünde olması ve 30W hızlı kablolu şarj desteği ile güçlü 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Moto G85 5G'nin fiyatı ve özellikleriyle ilgili daha fazla detayın resmi duyuru ile birlikte ortaya çıkması beklenirken, bu sızıntılar akıllı telefon tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.