Motorola, vegan deri tasarımlı G Stylus 5G'i tanıttı

Motorola, G Stylus 5G (2024) modelini duyurarak orta sınıf G serisine yeni bir soluk getirdi.

Motorola, orta sınıf G serisine yeni bir üye ekleyerek G Stylus 5G (2024) modelini tanıttı. Bu yeni model, vegan deri kaplamalı ergonomik bir tasarıma sahip ve önceki nesle göre bir dizi önemli yükseltme ile geliyor. Telefon, Galaxy S4 Ultra gibi bir kalemle geliyor ve not alma, fotoğrafları düzenleme gibi işlemler için kullanılabilir.

Moto G Stylus 5G'nin fiyatı ne kadar?

Moto G Stylus 5G (2024), Snapdragon 6 Gen 1 işlemciye, 8 GB RAM'e ve 256 GB depolamaya sahip. Telefonun ekranı 6.7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip pOLED teknolojisini kullanıyor. Ayrıca, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlörler ve 30W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh pil gibi bir dizi özellik sunuyor.

Kamera tarafında, Moto G Stylus 5G (2024) çift arka kamera kurulumuna sahip. OIS özellikli 50 MP ana kamera ile birlikte makro çekimler yapabilen 13 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Ayrıca, telefonun biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Yeni model, Caramel Latte ve Scarlet Wave renk seçenekleriyle ve 400 dolar fiyat etiketiyle 30 Mayıs'ta satışa sunulacak. Motorola, bu telefonunla kullanıcılara yüksek performans ve geniş bir özellik seti sunmayı hedefliyor.