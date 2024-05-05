Nokia 3210 (2024) efsanesi geri dönüyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia 3210 (2024) efsanesi geri dönüyor! İşte özellikleri ve fiyatı
HMD Global, efsanevi Nokia 3210 modelini 2024 yılında tekrar piyasaya sürme kararı aldı. Bu yeniden canlanan klasik cep telefonu, modern özellikleriyle ve uygun fiyatıyla göz dolduruyor. İşte, Nokia 3210'ın geri dönüşüne dair tüm detaylar...

Teknoloji dünyasında nostaljik bir dönüş yaşanıyor. HMD Global ortaklığının efsane Nokia 3210 modelini 2024 yılında tekrar piyasaya sürme kararı, heyecan yaratıyor. Yeniden canlanan bu klasik cep telefonu, modern özelliklerle ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Nokia'nın 3210'ın özellikleri neler?

Nokia 3210 (2024), geniş renkli ekranı, 128GB depolama kapasitesi, Bluetooth 5.0 gibi modern özellikleriyle donatılmış durumda. Finlandiya merkezli perakende mağazaları, Nokia 3210 modeli için satış sayfalarını hazırlamaya başladı bile.

Nokia 3210'ın temel özellikleri şöyle:

  • 2.4 inçlik QVGA ekran
  • UNISOC T107 yonga seti
  • 64GB veya 128GB depolama seçenekleri
  • 2MP arka kamera
  • 1450mAh batarya
  • Bluetooth 5.0 ve USB Tip-C bağlantıları

Yeniden hayat bulan Nokia 3210 modeli, orijinal modele kıyasla büyük değişikliklerle geliyor. Geniş renkli ekranı, büyük depolama alanı, kamera ve Bluetooth gibi modern özellikleriyle güncellenmiş bir versiyon sunuyor.

Nokia 3210 (2024), 89 Euro gibi uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 8 Mayıs'ta satışa çıkacak olan telefon, 15 Mayıs'tan itibaren sevkiyata başlayacak. Bu dönüş, Nokia hayranlarını heyecanlandırırken, nostalji sevenleri de eski günleri hatırlamaya davet ediyor.

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