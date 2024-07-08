Nothing'den yeni bütçe dostu telefon: CMF Phone 1 tanıtıldı

Nothing, yeni akıllı telefonu CMF Phone 1'i resmen duyurdu.

Popüler akıllı telefon üreticisi Nothing, haftalardır teknoloji dünyasının gündeminde olan yeni modeli "CMF Phone 1"i resmen tanıttı. Kişiselleştirme özellikleri ve bütçe dostu yapısıyla dikkat çeken bu yeni telefon, tüketicilere cazip bir seçenek sunmayı hedefliyor. Peki, Nothing CMF Phone 1 kullanıcılara neler vadediyor?

Nothing CMF Phone 1'in özellikleri neler?

Ekran ve kişiselleştirme özellikleri:

Nothing CMF Phone 1, 6.67 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz tazeleme oranına sahip bu ekran, akıcı bir kullanım deneyimi vadediyor. 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunan telefon, ekran altı parmak izi okuyucusuyla da güvenliği sağlıyor. Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise arka kapağının değiştirilebiliyor olması. Farklı renklere sahip arka paneller, kullanıcılara telefonlarını kişiselleştirme imkânı sunuyor.

Performans ve batarya

CMF Phone 1, 5G destekli MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunan telefon, ayrıca 8 GB sanal RAM desteğiyle de performansı artırıyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 33W hızlı şarj desteği ile uzun kullanım süreleri sunuyor.

Kamera özellikleri

Telefonun arka kısmında, 50 MP çözünürlüğünde ve yapay zekâ destekli tek bir ana kamera bulunuyor. Bu kamera, f/1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışık koşullarında da iyi performans sergiliyor. Ayrıca portre çekimler için özel olarak tasarlanmış ikinci bir sensör de mevcut.

Teknik özellikler

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), 120 Hz, AMOLED

6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), 120 Hz, AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM: 8 GB (+ 8 GB sanal RAM)

8 GB (+ 8 GB sanal RAM) Depolama: 128-256 GB

128-256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Batarya: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)

5.000 mAh (33W hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 14 (Nothing OS 2.6)

Fiyatı

Nothing tarafından yapılan açıklamaya göre, CMF Phone 1'in fiyatı 199 dolardan başlayacak.