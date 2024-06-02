O 2024'ün en iyisi! İşte ilk çeyrekte en çok satılan telefon

Galaxy S24, yapay zeka destekli akıllı telefonlar arasında en iyi satış rakamlarını yakaladı.

Akıllı telefon teknolojisinde devrim niteliğinde bir yenilik, GenAI (Yapay Zekâ Nesli) adı verilen yapay zekâ araçlarını kullanan cihazlarla hayatımıza girmeye başladı. Bu yenilik, yakın gelecekte standart hâline gelerek akıllı telefon dünyasında önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. GenAI alanındaki ilk büyük adım, Samsung'un bu yılın başında piyasaya sürdüğü Galaxy S24 modeli ile atıldı.

Samsung Galaxy S24: GenAI'nın öncüsü

Samsung Galaxy S24, yılın ilk çeyreğinde GenAI telefonlar arasında lider konuma yerleşti. Satış rakamlarına bakıldığında, Galaxy S24 Ultra, %30,1 pazar payı ile en çok satan GenAI cihazı oldu. İkinci sırada %16,8 pazar payı ile Galaxy S24 yer alırken, üçüncü sırada yine aynı pazar payına sahip ancak çok ufak bir farkla bir alt basamakta yer alan Galaxy S24+ modeli bulunuyor.

Samsung, GenAI pazarında büyük bir başarı elde ederek, bu pazarın %64’üne tek başına hakim olmayı başardı. Yılın ilk çeyreğinde, yapay zekâ araçları kullanan akıllı telefonlar piyasaya süren diğer firmalar arasında Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, Honor ve Google gibi büyük isimler yer aldı. Ancak Samsung, bu dönemdeki liderliğini koruyarak rakiplerine büyük bir fark attı.

Yapay zekâ kapasitesine sahip akıllı telefonlar, yılın ilk çeyreğinde yapılan tüm satışların %6’sını oluşturdu. Uzmanlar, yıl sonunda bu oranın %11’e ulaşmasını bekliyor. Gelecekte GenAI cihazların sayısının ve popülerliğinin artacağı öngörülüyor. Yapay zekâ araçları, kullanıcı deneyimini geliştiren ve günlük yaşamı kolaylaştıran özellikleriyle ön plana çıkacak.