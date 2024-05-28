Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri

Samsung'un Galaxy S25 serisi hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor.

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Özellikle serinin en üst modeli olan Galaxy S25 Ultra hakkında ortaya çıkan söylentiler ve sızıntılar, teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Son gelen bilgilere göre, bu model önemli kamera iyileştirmeleri ile dikkat çekecek.

Yeni kamera özellikleri sızdırıldı

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da saygın bir haber kaynağı olan Ice Universe, Galaxy S25 Ultra'nın arka kamera kurulumuna dair yeni detaylar paylaştı. Ice Universe'ün aktardığı bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra'nın arka kısmında dört adet kamera bulunacak. Bu kameralar şunlar olacak:

200 MP Ana Kamera : Yüksek çözünürlük ve detaylı çekimler için.

: Yüksek çözünürlük ve detaylı çekimler için. 50 MP Süper Telefoto Kamera (5x Optik Yakınlaştırma) : Uzak mesafedeki nesneleri net bir şekilde yakalamak için.

: Uzak mesafedeki nesneleri net bir şekilde yakalamak için. 50 MP İkincil Telefoto Kamera (3x Optik Yakınlaştırma) : Daha yakın mesafelerdeki nesneler için optik yakınlaştırma imkanı.

: Daha yakın mesafelerdeki nesneler için optik yakınlaştırma imkanı. 50 MP Ultra Geniş Kamera: Geniş açılı çekimler için.

Bu donanım yükseltmelerinin, fotoğraf ve video kalitesinde önemli iyileştirmeler sağlayacağı tahmin ediliyor. Ancak bu özelliklerin günlük kullanıma nasıl yansıyacağını görmek için Samsung'un resmi tanıtımını beklemek gerekecek.

Önceki sızıntılar ve yeni bilgiler

Galaxy S25 Ultra ile ilgili daha önceki sızıntılar, arka kameranın üç lensli bir sisteme geçebileceğini öne sürüyordu. Ancak son bilgiler, dört lensli bir kurulumun kullanılacağını gösteriyor. Bu da Galaxy S25 Ultra'nın, serideki diğer modeller olan Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus'tan belirgin bir şekilde ayrılmasını sağlayacak.

Samsung Galaxy S25 serisi hakkında çıkan bu son sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yeni kamera özellikleri ve diğer donanım iyileştirmeleri ile ilgili tüm detayları öğrenmek için Ocak 2025'te yapılacak olan resmi tanıtımı beklememiz gerekecek.

Samsung'un, özellikle kamera teknolojisinde yaptığı bu iyileştirmelerle, Galaxy S25 Ultra'yı kullanıcılarına üstün bir fotoğraf ve video deneyimi sunma hedefi taşıdığı açıkça görülüyor. Tüm bu gelişmeler, teknoloji meraklılarının bu yeni modeli daha da merakla beklemesine neden oluyor.