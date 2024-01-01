OnePlus Ace 3'ten efsane özellikler geliyor

OnePlus Ace 3, birçok özellikle geliyor. Üst seviye telefonun yakında duyurulması bekleniyor. İşte detaylar...

OnePlus'un yeni üst seviye telefonu, OnePlus Ace 3, önemli özellikleri ile dikkat çekiyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre, telefon 360 derece anten sistemi ile daha iyi sinyal kalitesi sunacak. Bu özellik, özellikle oyuncular için daha iyi bir çekim deneyimi sağlayacak. Telefon aynı zamanda Wi-Fi 7 desteği sunacak ve kullanıcılara 2 yıl boyunca ücretsiz olarak Bulut Oyun Ağı hizmetini sunacak.

OnePlus Ace 3'ün diğer dikkat çeken özelliklerinden biri çok yönlü NFC özelliği. Bu özellik, NFC'yi belirli bir noktadan okutmak zorunluluğunu ortadan kaldırarak, telefonun herhangi bir noktasından okuyucuya yaklaştırmak yeterli olacak.

OnePlus Ace 3 özellikleri

6,78 inç BOE yapımı LTPO OLED ekran, 2780 x 1264 piksel çözünürlük, 2160 PWM karartma, 120Hz yenileme hızı. 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera. 16 MP çözünürlüğünde ön kamera. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama. 100 Watt şarj hızını destekleyen 5500 mAh batarya.

Telefonun 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor ve global pazarlarda OnePlus 12R'nin yeniden adlandırılmış bir versiyonu olarak satışa sunulacak. Ayrıca, rekabetçi bir fiyatla sunulması bekleniyor.