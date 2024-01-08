Oppo, Find X7 Ultra duyuruldu! Bu özelliklere bayılacaksınız
Oppo Find X7 Ultra, 2024'ün en iddialı kameralı telefonlarından biri olabilir. Oppo, İsveçli Hasselblad ile devam eden iş birliği sayesinde, Find X7 Ultra modelinde dört kameralı kurulum ve yüksek kalitede fotoğraf çekimleri için tasarlanmış HyperTone motorunu sunuyor.
Oppo Find X7 Ultra özellikleri
Telefonun özelliklerine yakından bakalım:
Ekran: 6.82 inç, QHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık, LTPO OLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Bellek: 16GB LPDDR5x RAM
Depolama: 512GB UFS 4.0
Arka Kamera: 50MP f/1.8 ana kamera, 50MP f/2.6 periskop telefoto, 50MP f/4.3 periskop telefoto, 50MP f/2.0 ultra geniş açı
Ön Kamera: 32MP f/2.4
Batarya: 5000 mAh, 100W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj
İşletim Sistemi: Android 14, ColorOS 14
Boyut ve Ağırlık: 164.3 x 76.2 x 9.5mm, 221g
Oppo Find X7 Ultra, 1440x3168 çözünürlüğündeki 6.82 inç OLED ekranı, güçlü işlemcisi ve geniş bellek/depolama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Kameralar, özellikle dört kameralı kurulum ve Hasselblad ile geliştirilen Master Mode ile fotoğraf çekimlerinde profesyonel seviyede performans vaat ediyor. Ayrıca, yüksek hızlı şarj özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.