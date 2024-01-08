Oppo, Find X7 Ultra duyuruldu! Bu özelliklere bayılacaksınız

Oppo, Find X7 Ultra'yı açıkladı. Dünyanın ilk çift periskop kameralı telefonunun detayları ilgi çekiyor. İşte ayrıntılar...

Oppo Find X7 Ultra, 2024'ün en iddialı kameralı telefonlarından biri olabilir. Oppo, İsveçli Hasselblad ile devam eden iş birliği sayesinde, Find X7 Ultra modelinde dört kameralı kurulum ve yüksek kalitede fotoğraf çekimleri için tasarlanmış HyperTone motorunu sunuyor.

Oppo Find X7 Ultra özellikleri

Telefonun özelliklerine yakından bakalım:

Ekran: 6.82 inç, QHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 16GB LPDDR5x RAM

Depolama: 512GB UFS 4.0

Arka Kamera: 50MP f/1.8 ana kamera, 50MP f/2.6 periskop telefoto, 50MP f/4.3 periskop telefoto, 50MP f/2.0 ultra geniş açı

Ön Kamera: 32MP f/2.4

Batarya: 5000 mAh, 100W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 14, ColorOS 14

Boyut ve Ağırlık: 164.3 x 76.2 x 9.5mm, 221g

Oppo Find X7 Ultra, 1440x3168 çözünürlüğündeki 6.82 inç OLED ekranı, güçlü işlemcisi ve geniş bellek/depolama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Kameralar, özellikle dört kameralı kurulum ve Hasselblad ile geliştirilen Master Mode ile fotoğraf çekimlerinde profesyonel seviyede performans vaat ediyor. Ayrıca, yüksek hızlı şarj özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.