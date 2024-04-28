OPPO, orta segmentte yerini alacak yeni telefonu "A60"ı tanıttı

OPPO, orta segment yeni telefonu A60'ı duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi OPPO, son etkinliğinde yeni akıllı telefonu "A60"ı tanıttı. Orta segmente hitap eden OPPO A60, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

OPPO A60 özellikleri neler?

OPPO A60, 6.67 inçlik bir IPS LCD ekranla donatıldı ve 950 nit tepe parlaklık değeri ile 90 Hz tazeleme oranına sahip. HD+ çözünürlük sunan ekran aynı zamanda 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına da ev sahipliği yapıyor.

Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor ve 8 GB RAM ile 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryası, 45W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle geliyor. OPPO A60'ın işletim sistemi ise Android 14 tabanlı ColorOS 14 olarak belirlendi.

Arka tarafında ikili kamera kurulumuna sahip olan OPPO A60, yapay zeka destekli 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamerayla geliyor. Bu kamera kurulumu, orta segment bir akıllı telefon için oldukça yeterli.

OPPO A60'ın teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.67 inç, IPS LCD, 950 nit, HD+ (1.604 x 720 piksel), 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 8 GB

Depolama: 128-256 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (45W SuperVOOC)

İşletim Sistemi: Android 14 (ColorOS 14)

OPPO A60'ın fiyatları ise şu şekilde:

8 GB + 128 GB: 215 dolar

8 GB + 256 GB: 255 dolar

OPPO A60'ın hangi ülke pazarlarında sunulacağı henüz belirtilmedi ancak şirket, A serisinden bazı modelleri Türkiye pazarında satışa sunuyor.