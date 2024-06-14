OPPO, Türkiye pazarına geri döndü: İşte yeni Reno 11F 5G

OPPO, Türkiye'ye Reno 11F 5G ile iddialı bir geri dönüş yaptı. İşte merak edenler için, tüm detaylarıyla OPPO Reno 11F 5G incelemesi; fiyatı, özellikleri ve perfomansı...

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarından ayrılan OPPO, Türk hayranlarını sevindirecek büyük bir geri dönüş yaptı. Yeni akıllı telefonu Reno 11F 5G ile tekrar Türkiye'de kullanıcılarıyla buluşan OPPO, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte Reno 11F 5G'nin detayları ve Türkiye'deki fiyatı...

Reno 11F 5G'nin özellikleri

Şık tasarım ve üstün ekran

Reno 11F 5G, ince çerçeveli ve büyük bir ekranla geliyor. 6.7 inç boyutundaki AMOLED ekranı, HDR desteği ve Full HD+ çözünürlüğü ile görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, 120Hz yenileme hızı sayesinde oyun ve videolarda akıcı bir görüntü sunuyor.

Güçlü donanım ve geniş depolama alanı

Telefonun kalbinde MediaTek Dimensity 7050 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256GB depolama alanı eşlik ediyor. RAM, sanal olarak 8GB daha genişletilebiliyor ve depolama alanı microSD kart ile 2TB'a kadar artırılabiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ile uzun süreli kullanım sunuyor.

Kamera özellikleri

Reno 11F 5G, arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu ile geliyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera, çeşitli fotoğraf çekimlerinde yüksek performans sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcıların her anı en iyi şekilde yakalamalarına olanak tanıyor.

Yazılım ve ekstra özellikler

Yazılım tarafında da birçok önemli detay bulunuyor. Android tabanlı ColorOS işletim sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve ek özellikleri ile dikkat çekiyor.

Fiyat

OPPO Reno 11F 5G'nin Türkiye'deki satış fiyatı 18.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, piyasa koşullarına bağlı olarak bu fiyat zamanla değişebilir. Bu yüzden, en güncel fiyat bilgisi için perakende satış noktalarını veya OPPO'nun resmi web sitesini kontrol etmenizi öneririz.