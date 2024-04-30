OPPO, Türkiye'de büyük adımlar atıyor

Çin merkezli teknoloji devi OPPO, Türkiye'de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon ve teknoloji devi OPPO, Türkiye pazarına odaklanarak önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Mıstaçoğlu Holding ile yapılan anlaşma doğrultusunda üretim, satış ve servis hizmetlerini Türkiye'de genişleten firma, "Türkiye için, Türkiye'de" stratejisiyle ülkedeki faaliyetlerini hızlandırmak için harekete geçti.

OPPO'nun yeni hedefi

OPPO Orta Doğu ve Afrika Başkanı Chi Zhou, gelecek üç yıl içinde Türkiye akıllı telefon pazarında ilk üç markadan biri olmayı ve tüketicilerin en güvendiği marka haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti. Yeni stratejileri doğrultusunda, Türkiye pazarında uzmanlıklarını, kaynaklarını ve yeteneklerini kullanarak hızlı büyümeyi sürdüreceklerini vurguladı.

OPPO ile AGM arasındaki stratejik iş birliği doğrultusunda, yeni bir yetkili fabrika kurulacak ve 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren üretime başlayacak. Bu yeni tesis, Mayıs 2024'te Türkiye'de pazara sunulacak olan OPPO modellerinin üretimini gerçekleştirecek.

OPPO, geçtiğimiz yıl toplamda 100 milyon cihaz satışını aşarak önemli bir başarı elde etmişti. 2019 yılında Türkiye pazarına giriş yapan firma, o zamandan beri ülkedeki faaliyetlerine büyük önem veriyor. İstanbul Tuzla'da kurulan ilk fabrika, 2021 yılında hizmete girmiş ve OPPO A15s ve Reno5 gibi modeller "Made in Türkiye" etiketiyle satışa sunulmuştu.