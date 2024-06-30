OPPO'dan yapay zeka destekli yeni akıllı telefon: Reno 12

OPPO, Reno 12 serisine sunulacak yapay zeka özelliklerini açıkladı.

Çinli teknoloji devi OPPO, birkaç ay önce duyurduğu Reno 12 serisi ile ilgili heyecan verici yeni açıklamalar yaptı. Şirket, bu seriye entegre edeceği yapay zekâ (AI) özelliklerini tanıttı. Bu yenilikler, kullanıcılara fotoğrafçılıktan pil optimizasyonuna kadar geniş bir yelpazede gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yapay zekâ destekli fotoğrafçılık

OPPO Reno 12, özellikle kamera performansında yapay zekâ teknolojileriyle öne çıkıyor.

İşte bu akıllı telefonda bulunacak bazı AI özellikleri:

AI Eraser 2.0 : Fotoğrafların arka planında istenmeyen nesneleri otomatik olarak temizleyerek, daha net ve odaklanmış görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

: Fotoğrafların arka planında istenmeyen nesneleri otomatik olarak temizleyerek, daha net ve odaklanmış görüntüler elde edilmesini sağlıyor. AI Best Face : En az üç kişinin bulunduğu fotoğraflarda, kapalı gözlerin açık hale getirilmesini mümkün kılarak, her karede mükemmel anları yakalamaya yardımcı oluyor.

: En az üç kişinin bulunduğu fotoğraflarda, kapalı gözlerin açık hale getirilmesini mümkün kılarak, her karede mükemmel anları yakalamaya yardımcı oluyor. AI Perfect Shot : Grup fotoğraflarında yüzleri daha iyi gösteren bu özellik, her bireyin en iyi şekilde görünmesini sağlıyor.

: Grup fotoğraflarında yüzleri daha iyi gösteren bu özellik, her bireyin en iyi şekilde görünmesini sağlıyor. AI Smart Image Matting 2.0 : İnsan veya hayvan figürlerini keserek, fotoğraflara yeni arka planlar veya emojiler eklenmesine olanak tanıyor.

: İnsan veya hayvan figürlerini keserek, fotoğraflara yeni arka planlar veya emojiler eklenmesine olanak tanıyor. AI Studio: Çekilen fotoğrafların dijital avatarlara dönüştürülmesini sağlayarak, kullanıcıların sanal dünyada kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırıyor.

Üretkenlik ve pil optimizasyonu

OPPO Reno 12, Google Gemini LLM tarafından desteklenen üretkenlik araçları ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu araçlar arasında metin özetleme, yazma yardımı ve gürültü engelleme algoritmaları bulunuyor. Bu özellikler, özellikle iş hayatında ve günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

Yapay zekânın pil optimizasyonuna katkıları da dikkat çekici. OPPO Reno 12, her uygulamanın ihtiyaç duyduğu gücü tespit ederek enerji tüketimini optimize ediyor. Ayrıca, kullanıcının şarj alışkanlıklarını öğrenerek bataryanın ömrünü 4 yıla kadar uzatmayı hedefliyor. AI LinkBoost özelliği ise veri gecikmesini yüzde 25'e kadar azaltarak, daha hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi sunuyor.