Orta segment Galaxy A25 5G duyuruldu
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Vietnam'da düzenlediği etkinlikle Galaxy A serisine iki yeni model ekledi. Bu modellerden biri olan Galaxy A25 5G, uygun fiyatlı telefon arayışında olan kullanıcıları hedefliyor. İşte, Galaxy A25 5G'nin öne çıkan özellikleri ve fiyatı:
Tasarım ve Ekran:
Galaxy A25 5G, "Key Island" adlı yeni bir çerçeve tasarımına sahiptir.
6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.000 nit parlaklık sunar.
Yan panele entegre edilmiş parmak izi okuyucu sensörü bulunmaktadır.
Performans:
Exynos 1280 işlemci ile güçlendirilmiştir.
8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunar.
Kamera:
Ön tarafta 13 MP çözünürlüğünde selfie kamera bulunmaktadır.
Arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera yer alır.
Kamera kurulumu yapay zekâ ile desteklenmektedir.
Batarya ve Şarj:
5.000 mAh kapasiteli batarya ile donatılmıştır.
25W hızlı şarj desteği sunar.
İşletim Sistemi:
Android 14 tabanlı One UI 6.0 işletim sistemini çalıştırır.
Fiyat:
6 GB RAM + 128 GB depolama: 270 dolar
8 GB RAM + 128 GB depolama: Açıklanmadı
Türkiye Lansmanı:
Henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak modelin ülkemize gelmesi beklenmektedir.