Orta segment Galaxy A25 5G duyuruldu

Samsung, Galaxy A25 5G isimli orta segment telefonu duyuruldu. Tanıtılan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak gelirse kesinlikle çok tercih edileceği tahmin ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Vietnam'da düzenlediği etkinlikle Galaxy A serisine iki yeni model ekledi. Bu modellerden biri olan Galaxy A25 5G, uygun fiyatlı telefon arayışında olan kullanıcıları hedefliyor. İşte, Galaxy A25 5G'nin öne çıkan özellikleri ve fiyatı:

Tasarım ve Ekran:

Galaxy A25 5G, "Key Island" adlı yeni bir çerçeve tasarımına sahiptir.

6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.000 nit parlaklık sunar.

Yan panele entegre edilmiş parmak izi okuyucu sensörü bulunmaktadır.

Performans:

Exynos 1280 işlemci ile güçlendirilmiştir.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunar.

Kamera:

Ön tarafta 13 MP çözünürlüğünde selfie kamera bulunmaktadır.

Arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera yer alır.

Kamera kurulumu yapay zekâ ile desteklenmektedir.

Batarya ve Şarj:

5.000 mAh kapasiteli batarya ile donatılmıştır.

25W hızlı şarj desteği sunar.

İşletim Sistemi:

Android 14 tabanlı One UI 6.0 işletim sistemini çalıştırır.

Fiyat:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 270 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: Açıklanmadı

Türkiye Lansmanı:

Henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak modelin ülkemize gelmesi beklenmektedir.