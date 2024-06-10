Orta segmente yeni bir oyuncu geliyor: vivo V40 Lite

vivo'nun merakla beklenen yeni modeli V40 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı.

Mobil teknoloji dünyasının heyecanla beklediği bir yeni telefon daha geliyor. Ülkemizde de oldukça popüler olan vivo markası, yakında piyasaya sürmeyi planladığı V40 Lite ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tasarımından teknik özelliklerine kadar pek çok detayı gün yüzüne çıkan V40 Lite, orta segmentte iddialı bir telefon olmaya aday.

Orta segmentte yeni bir oyuncu geliyor

91Mobiles tarafından sızdırılan bilgilere göre, vivo V40 Lite oldukça şık bir tasarıma sahip olacak. Önde delikli bir ekranla gelirken, arka tarafta yuvarlak ada içine alınmış üçlü kamera kurulumu yer alacak. Kavisli ekran tasarımı ve ince çerçeveler, vivo'nun telefonlarındaki tanıdık tasarım dilini yansıtıyor.

Ekran ve performans

V40 Lite, 6,78 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekrana sahip olacak. Önceki nesil olan V30 Lite'a kıyasla daha büyük bir ekran sunacak olan cihaz, kullanıcılara görsel olarak tatmin edici bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm'un orta segment yonga seti Snapdragon 6 Gen 1'e yer verilecek. Bu işlemci, günlük kullanım için ideal bir performans sunacak.

Kamera ve batarya

Arka tarafta bulunan üçlü kamera kurulumunda, 50 MP'lik OIS destekli ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı lens ve ek 2 MP'lik bir sensör bulunacak. Ön tarafta ise deliğe yerleştirilmiş 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alacak. V40 Lite, büyük bir bataryaya sahip olacak ve önceki nesildeki 4800 mAh'lik bataryayı daha da büyüterek 5500 mAh kapasiteye ulaşacak. Hızlı şarj desteği ise 44W olacak.

Diğer özellikler

Cihazın diğer özellikleri arasında Funtouch OS arayüzü ve IP64 suya ve toza dayanıklılık derecesi bulunuyor. vivo V40 Lite'ın çıkış tarihi henüz belli değil ancak fiyatının 399 euro civarında olması bekleniyor.

Teknik özellikler: