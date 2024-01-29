Orta segmentin kralı: realme 12 Pro+!

Pazarda ağırlığını artırmayı hedefleyen realme, düzenlediği bir etkinlikte realme 12 Pro ile realme 12 Pro+'ı duyurdu. Orta segment açısından bu telefonlar beğeniyi hak ediyor.

Çinli teknoloji devi realme, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni akıllı telefon modelini duyurdu: realme 12 Pro ve realme 12 Pro+. Bu yeni modeller, üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor ve kullanıcılara güçlü performans sunmayı hedefliyor. Peki, realme'nin bu yeni telefonları hangi özelliklerle donatıldı?

Orta segmentler arasında en iyisine aday

Her iki modelde de 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar, 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunarak etkileyici bir görüntü deneyimi sağlıyor. Ayrıca DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek veriyorlar ve 950 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyorlar. Her iki telefonun da ön kamerası, realme 12 Pro'da 16 MP, realme 12 Pro+'ta ise 32 MP çözünürlüğe sahip.

realme 12 Pro'da Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunurken, Pro+ modelde Snapdragon 7s Gen 2 işlemci kullanılıyor. Her iki telefonda da 256 GB'a kadar depolama alanı bulunuyor. realme 12 Pro'da 8 GB, realme 12 Pro+'ta ise 12 GB'a kadar RAM seçeneği sunuluyor. Her iki telefon da Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzünü kullanıyor ve 5.000 mAh kapasiteli bataryalarla geliyorlar, ayrıca 67W hızlı şarj desteği sunuyorlar.

realme 12 Pro+, özellikle kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Telefon, periskop tarzı telefoto lens ve 6x optik yakınlaştırma sunan 64 MP periskop kamera gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca 3x portre yakınlaştırma ve 120x'e kadar süper yakınlaştırma desteğine sahip olan kamera kurulumu, orta segmentin ötesinde bir performans sunuyor.

realme 12 Pro ve realme 12 Pro+ modellerinin fiyatları da duyuruldu. realme 12 Pro'nun fiyatı 310-325 dolar arasında değişirken, realme 12 Pro+'ın fiyatı 360-410 dolar arasında değişiyor.

realme 12 Pro serisinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor, ancak bu modellerin üst düzey özellikleriyle dikkat çekeceği kesin.