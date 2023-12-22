Orta-üst seviye telefon HONOR 90 GT tanıtıldı

HONOR, yeni orta-üst seviye telefonu HONOR 90 GT'yi tanıttı. Güzel özelliklere sahip bu telefon, bayağı ilginizi çekecek gibi görünüyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi HONOR, Türkiye'de de popüler olan yeni orta-üst segment telefonu HONOR 90 GT'yi tanıttı. Bu telefon, 2022'de duyurulan 80 GT'nin halefi olarak gelerek bir dizi yeniliği beraberinde sunuyor.

HONOR 90 GT, 7,9 mm kalınlığında ve 185 g ağırlığında şık bir tasarıma sahip. 6,7 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 2664x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca, ekran 2600 nit maksimum parlaklık ve parmak izi sensörü ile donatılmış.

Telefon, geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor ve 12 GB'dan 24 GB'a kadar RAM seçenekleri sunuyor. Depolama kapasitesi ise 256 GB'dan 1 TB'a kadar çıkabiliyor.

Arka tarafta dikkat çekici bir kamera tasarımı bulunuyor. HONOR, kamera adasına "motor" görünümü kazandırmış ve 50 MP'lik ana kamerayı içeriyor. Ayrıca, 12 MP'lik ultra geniş bir kamera da arka tarafta yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

HONOR 90 GT, 100W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Cihaz, Android 14 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile sunulan telefon, henüz küresel pazara ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi vermiyor.

HONOR 90 GT teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç, 120 Hz, 2664x1200 çözünürlük, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP, 12 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh (100W)

İşletim Sistemi: MagicOS 7.2 (Android 14)

HONOR 90 GT fiyatları