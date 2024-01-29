Özellikleriyle çok ses getirecek! Honor X9B geliyor

Honor X9B öyle özelliklerle geliyor ki gözleriniz bayram edecek. 108 MP kamera ile rakiplerini terletirken, 12 GB RAM ile harika bir kullanım performansı sunuyor.

Honor X9B, 8 Şubat'ta tanıtılacak ve küresel pazara çıkış yapmaya hazırlanıyor. Amazon'un web sitesinde görünen X9B, tüm özellikleriyle dikkat çekiyor ve lansmanın ardından dünya genelinde satışa sunulacak. İşte Honor X9B'nin özellikleri ve lansman tarihi...

Honor X9B ile rakiplerini terletecek

Honor X9B, 12 GB RAM bellek ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alan cihaz, Android 13 işletim sistemini ve 5G desteğini sunuyor. Sunrise Orange renk seçeneği ile gelen X9B'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Cihaz, 6,78 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek ve 1,5K (1200 x 2652 piksel) çözünürlük sunacak.

Global sürüm için AMOLED ekran kullanılacak ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. 5800 mAh'lik bir pil taşıyan cihaz, 35W hızlı şarj desteği ile donatılacak. Arka tarafta 108 Megapiksellik bir ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak.

Sızıntılara göre, Honor X9B'nin global pazarda 400 Dolar gibi bir fiyata satılması bekleniyor.

Honor X9B'nin tanıtımıyla ilgili şimdilik bu kadar bilgi bulunmakta. Ancak, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken bu modelin, kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ve başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek.