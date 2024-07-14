POCO M6 Plus'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu

Yeni POCO M6 Plus 5G modeli, Geekbench'te ortaya çıktı ve bu da uygun fiyatlı yeni POCO telefonun yakında tanıtılacağının sinyallerini verdi. Peki, POCO M6 Plus'ın özellikleri nasıl olacak? İşte detaylar...

POCO, geçen ay küresel pazara sunduğu M6 modelinin ardından, şimdi de M6 Plus versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 108MP kamerasıyla dikkat çeken uygun fiyatlı telefon POCO M6'nın ardından, Plus versiyonu da büyük bir merakla bekleniyor.

POCO M6 Plus tanıtıma hazırlanıyor

POCO M6 Plus'ın beklenen özellikleri

POCO M6 Plus, tasarım açısından POCO M6'ya oldukça benziyor, ancak bazı belirgin farklar içeriyor.

İşte beklenen özellikleri:

Tasarım: Telefon, düz kenarları ve delik çentikli ekranı ile modern bir görünüme sahip. LED flaş halkası daha belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

Ekran: 6.79 inç büyüklüğünde LCD ekran, 120Hz yenileme hızı sunarak akıcı bir görüntü deneyimi vaat ediyor.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi ile güçlenen cihaz, performans konusunda iddialı.

Kamera: 108MP ana kamera ve 13MP geniş açılı kamera ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Batarya: 5030 mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj desteği ile uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sunuyor.

Parmak İzi Okuyucu: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ile güvenli ve hızlı erişim sağlıyor.

POCO M6 Plus'ın fiyatı ve renk seçenekleri

POCO M6 Plus, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre iki depolama seçeneği ile geliyor:

6GB RAM + 128GB depolama

8GB RAM + 128GB depolama

Telefonun başlangıç fiyatı ise 167 dolar olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcılar, mor, siyah ve gümüş renk seçenekleri arasından tercihte bulunabilecek.