Poco X6, Poco X6 Pro, Poco M6 Pro satışları başladı
Xiaomi'nin alt markası Poco, Türkiye'de satışa sunduğu yeni modelleri Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro ile dikkat çekiyor. İlk satışa özel olarak Xiaomi, Poco X6 serisinde 1000 TL değerinde bir indirim sunmaktadır.
İşte Poco'nun yeni modellerinin özellikleri ve fiyatları:
Poco X6 Pro:
6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık
Dimensity 8300 Ultra işlemci
8GB/12GB LPDDR5X RAM
12GB/512GB UFS 4.0 depolama
64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
16MP ön kamera
5000mAh batarya, 67W hızlı şarj
8GB+256GB modeli: 15,999 TL
12GB+512GB modeli: 18,999 TL
Poco X6:
6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık
Snapdragon 7s Gen 2 işlemci
12GB LPDDR4X RAM
256GB UFS 2.2 depolama
64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
16MP ön kamera
5100mAh batarya, 67W hızlı şarj
14,499 TL
Poco M6 Pro:
6.67 inçlik AMOLED ekran, 1300 nit parlaklık
Helio G99 işlemci
12GB LPDDR4X RAM
512GB UFS 2.2 depolama
64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
16MP ön kamera
5000mAh batarya, 67W hızlı şarj
13,499 TL
Xiaomi'nin Poco serisi, güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İlk satışa özel indirim fırsatıyla kullanıcılar, yeni modelleri daha uygun fiyatlarla edinebilecekler.