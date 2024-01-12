Poco X6, Poco X6 Pro, Poco M6 Pro satışları başladı

Xiaomi'nin iddialı telefonlarından Poco; X6, Poco X6 Pro, Poco M6 Pro satışları Türkiye'de başladı. Ön satış 11 Ocak itibariyle başlarken, "Hızın Yeni Hali" mottosuyla pazarda iddialı olmayı hedefliyorlar.

Xiaomi'nin alt markası Poco, Türkiye'de satışa sunduğu yeni modelleri Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro ile dikkat çekiyor. İlk satışa özel olarak Xiaomi, Poco X6 serisinde 1000 TL değerinde bir indirim sunmaktadır.

İşte Poco'nun yeni modellerinin özellikleri ve fiyatları:

Poco X6 Pro:

6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık

Dimensity 8300 Ultra işlemci

8GB/12GB LPDDR5X RAM

12GB/512GB UFS 4.0 depolama

64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya, 67W hızlı şarj

8GB+256GB modeli: 15,999 TL

12GB+512GB modeli: 18,999 TL

Poco X6:

6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık

Snapdragon 7s Gen 2 işlemci

12GB LPDDR4X RAM

256GB UFS 2.2 depolama

64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera

16MP ön kamera

5100mAh batarya, 67W hızlı şarj

14,499 TL

Poco M6 Pro:

6.67 inçlik AMOLED ekran, 1300 nit parlaklık

Helio G99 işlemci

12GB LPDDR4X RAM

512GB UFS 2.2 depolama

64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya, 67W hızlı şarj

13,499 TL

Xiaomi'nin Poco serisi, güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İlk satışa özel indirim fırsatıyla kullanıcılar, yeni modelleri daha uygun fiyatlarla edinebilecekler.