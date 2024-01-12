Realme 12 Pro+, 3x periskop zoom kameraya sahip ilk orta sınıf cihazı tanıttı

CES 2024'te, bazı amiral gemileri de dahil olmak üzere rakiplerinden daha büyük bir sensöre sahip olan Realme 12 Pro+ 3x periskop zoom kameralı telefonunu paylaştı.

Oppo ve OnePlus'ın kardeş markası Realme, bu yıl Las Vegas'ta düzenlenen CES'te fotoğrafçılıkla ilgili yeni bir orta sınıf telefon tanıttı. Bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan Realme 12 Pro+, görünüşe göre kendi fiyat segmentinde sadece optik stabilizasyona sahip 3x periskop zoom kamera sunmakla kalmayıp, aynı zamanda düşük ışık performansını iyileştirmek için nispeten daha büyük bir sensöre sahip olan ilk telefon olacak. İsviçreli lüks saat tasarımcısı Ollivier Savéo'nun eseri olan şeker çubuğu, mavi veya beyaz renkte vegan deri üzerine 3D jübile bilezikle süslenmiş çarpıcı cilalı güneş patlaması kadranını çevreleyen altın yivli bir çerçeveyle tamamlandı.

Engadget'in haberine göre, buradaki periskop zoom kamera, 1/2 inç büyüklüğünde olan 64 megapiksel OmniVision OV64B tarafından desteklenmektedir. Realme, iPhone 15 Pro (12 megapiksel) ve Samsung Galaxy S23 Ultra'daki (10 megapiksel) 3x zoom kamerayla karşılaştırıldığında, Realme 12 Pro+'nın sensörünün en az 2,6 kat daha büyük olduğunu ve böylece aldığı ışık miktarının 1,8 katından fazlasını sağladığını söylüyor. Başka bir deyişle, telefoto kameralar ana akım amiral gemisi telefonlarda pek sevilmiyor.

Böyle bir iyileştirme ile bu orta sınıf telefon karanlık ortamlarda bile periskop kamerasına bağlı kalabilirken, geleneksel 3x telefoto kameralı (daha küçük sensörler) diğer telefonlar otomatik olarak ana kamerasına geçecek ve bunun yerine dijital yakınlaştırmaya güvenecektir. Ancak elbette, bu kameranın ne kadar karanlıkla başa çıkabileceği konusunda hala bir sınır var; daha etkileyici bir şey için daha büyük bir sensöre sahip amiral gemisi düzeyinde 3x periskop zoom kamera, yani Realme'nin GT5 Pro, Oppo'nun Find X7 Ultra ve görünüşe göre OnePlus 12 gibi 1/1.56 inç sensör isteyeceksiniz.

Realme 12 Pro+ ayrıca 1/1.56 inç Sony IMX890 sensör (OnePlus 11'de görüldüğü gibi), f/1.8 diyafram açıklığı ve optik sabitleme özelliklerine sahip 50 megapiksellik iyi bir ana kameraya sahip. Bu telefonda ayrıca 0,6x ultra geniş kamera da bulunuyor, ancak Realme daha fazla bilgi paylaşmaktan kaçındı. Aynı şekilde, Çinli marka bu cihaza hangi Qualcomm orta sınıf işlemcinin güç verdiğini paylaşmadı, ancak Realme'nin "MasterShot Algoritması" hesaplamalı fotoğrafçılık yeteneklerini burada etkinleştirmek için özel olarak üretildi. Bu, şimdiye kadar büyük ölçüde amiral gemisi akıllı telefonlara özel olan RAW işlemeyi mümkün kılan şeydir, yani orta sınıf cihazlar bile yakın gelecekte daha fazla düzenleme seçeneğinden yararlanabilecektir.

Realme 12 Pro+'ın geri kalan özellikleri ve fiyatlandırması hâlâ gizliliğini koruyor. Marka, okuyucularımızın çoğu yerinde mevcut olmasa da, Realme'nin son yıllardaki agresif büyümesi, 2024'ün orta sınıf telefonları için bir kriter belirleyecek kadar etkili olmalı. Belki de bu durum Apple ve Samsung gibi markalar üzerinde de kendi amiral gemilerindeki temel özellikleri geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmeleri yönünde baskı yaratacaktır.