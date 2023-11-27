Realme 5 senede bakın ne kadar telefon sattı!

Realme, kurulduğu günden bu yana 5 senede 200 milyondan daha fazla telefon sevkiyatı yaptı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, beş yıldan biraz daha uzun bir süre önce kuruluşundan bu yana 200 milyondan fazla telefon satarak önemli bir başarıya imza attı. BBK Electronics'in bir parçası olan şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde kilometre taşına ulaştı.

Counterpoint Research'ün verileri Realme'nin Vivo, Huawei, Samsung ve Apple'ın ardından bu başarıya ulaşan en hızlı beşinci akıllı telefon üreticisi olduğunu ortaya koyuyor.

5 senede büyük başarıya imza attı

En önemlisi, Realme bu kilometre taşına Çin dışındaki pazarlardaki sevkiyatların çoğuyla ulaştı. Şirketin rekabetçi akıllı telefon sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmesi ve hızlı büyümesi onu en iyi akıllı telefon markaları arasında konumlandırdı.

Realme Pazarlama Müdürü Xu Qi, şirketin başarılarından duyduğu gururu dile getirerek şunları söyledi:

"Dünyada 700'den fazla akıllı telefon markası varken biz ortaya çıktık. Son beş yıldır dünyanın ilk 10 markası arasında yer alabildiğimiz için son derece gururluyuz."

Counterpoint Research'ün verileri de 2017'de 700'ün üzerinde olan telefon markası sayısının Eylül ayında 250 civarına düştüğünü vurguluyor. Realme'nin bu rekabetçi ortamda yalnızca hayatta kalmakla kalmayıp gelişebilmesi, stratejik yaklaşımının altını çiziyor.

Realme şu anda, yakında piyasaya süreceği Realme GT 5 Pro ile premium akıllı telefon segmentinde rekabet etmeye hazırlanıyor. Bu cihaz, Qualcomm'un en yeni üst düzey çipi Snapdragon 8 Gen 3 ve Sony'nin yeni Lytia kamera sensörüne sahip ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak.

Buna karşılık Xiaomi de kısa bir süre önce Snapdragon 8 Gen 3 ile çalışan Xiaomi 14 Pro'yu tanıtarak akıllı telefon sektöründeki yoğun rekabeti ve teknolojik gelişmeleri vurguladı. Realme başarısını kutlarken, sürekli gelişen akıllı telefon pazarında izlenmesi gereken dinamik bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Bu dönüm noktası, Realme'nin kaliteli cihazlar sunma konusundaki kararlılığının ve dinamik bir endüstri ortamında gezinme yeteneğinin altını çizerek gelecekte daha fazla başarı için zemin hazırlıyor.