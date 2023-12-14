realme, aşırı uygun telefonu C67 5G'yi açıkladı

realme, aşırı uygun telefonu C67 5G'yi açıkladı
realme, uygun fiyatına karşılık efsane özellikler sunan C67 5G'yi duyurdu. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Realme'nin düzenlediği etkinlikte tanıtılan C67 5G, orta-üst segmentte yer alan uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Peki yeni telefonun özellikleri neler? Şu anda Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak edilen C67 5G'nin özelliklerini açıklıyoruz.

Ekran:

  • 6.72 inç FHD+ çözünürlükte ekran
  • 120 Hz dinamik tazeleme oranı
  • 680 nit tepe parlaklık

İşlemci ve Bellek:

  • MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemci
  • 4 GB veya 6 GB RAM
  • 128 GB depolama alanı
  • 6 GB'a kadar sanal RAM desteği

Kamera:

  • Ana kamera: 50 MP çözünürlük
  • İkinci kamera: 2 MP derinlik sensörü
  • Ön kamera: 8 MP çözünürlük

Batarya:

  • 5.000 mAh kapasiteli batarya
  • 33W hızlı şarj desteği

Diğer Özellikler:

  • Yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensörü
  • Android 13 tabanlı realme UI 4.0 arayüzü
  • Çift SIM kart desteği
  • 5G, 4G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Boyutlar ve Ağırlık:

  • 165,7 x 76 x 7,89 mm boyutlarında
  • 190 gram ağırlık

Fiyatlar:

  • 4 GB RAM + 128 GB depolama: 170 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 180 dolar

İki farklı renk seçeneği ile sunulan realme C67 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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