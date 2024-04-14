realme GT Neo 6 SE: Orta segmentin yeni gözdesi tanıtıldı

Çin merkezli teknoloji devi realme, akıllı telefon pazarında adından sıkça söz ettiren yeni bir modelle karşımızda. realme'nin düzenlediği etkinlikte tanıtılan bu telefon, sunduğu özelliklerle ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Çin merkezli teknoloji devi realme, son etkinliğinde merakla beklenen yeni modeli "GT Neo 6 SE" akıllı telefonunu duyurdu. Bu yeni model, sunduğu özelliklerle ve cazip fiyatıyla tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

realme GT Neo 6 SE'nin özellikleri neler?

GT Neo 6 SE, 6.78 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz tazeleme oranına sahip geniş bir ekranla donatılmış durumda. Bu ekran, normal kullanım modunda 1.600 nit'e kadar ulaşan bir tepe parlaklık sunarken, HDR modunda bu değer 6.000 nit'e çıkabiliyor. Ayrıca, telefonun parmak izi okuyucu sensörü ekran altına entegre edilmiş durumda.

realme GT Neo 6 SE, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzüyle çalışan telefon, 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 100W hızlı şarjı destekliyor. realme, bu özelliğiyle GT Neo 6 SE'nin yüzde 50 şarj seviyesine sadece 12 dakikada ulaşabileceğini iddia ediyor.

Arka kısmında, yapay zeka destekli ikili kamera kurulumu bulunan telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğünde ve OIS destekli Sony IMX882 sensöre sahip. Bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ayrıca, selfie kamerası da 32 MP çözünürlüğünde.

realme GT Neo 6 SE'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.78 inç, 1.5K (2780 x 1264 piksel), 120 Hz, 1.600 nit (HDR ile 6.000 nit)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

RAM: 8-12-16 GB

Depolama: 256-512 GB

Ön Kamera: 32 MP (Sony IMX615)

Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX882) + 8 MP (Sony IMX355)

Batarya: 5.500 mAh (100W)

İşletim Sistemi: Android 14 (Realme UI 5.0)

realme GT Neo 6 SE'nin fiyatları ise şu şekilde:

8 GB + 256 GB: 235 dolar

12 GB + 256 GB: 260 dolar

12 GB + 512 GB: 290 dolar

16 GB + 512 GB: 330 dolar

GT Neo 6 SE, orta segmentte iddialı bir seçenek olmaya aday gösteriyor.