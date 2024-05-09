Realme GT Neo 6 tanıtıldı! İşte özellikleri

Realme, popüler telefonu GT Neo 6'yı Çin'de satışa sundu.

Realme, uzun bir bekleyişin ardından, popüler telefon serisi GT'nin son üyesi olan GT Neo6'yı tanıttı. Çin'de piyasaya sürülen bu yeni model, performans odaklı bir akıllı telefon arayanlar için heyecan verici özellikler sunuyor.

Realme GT Neo6'nın özellikleri neler?

GT Neo6, Realme'nin GT serisindeki diğer modeller gibi, rekabetçi bir fiyatla üst düzey performans sağlamayı hedefliyor. Bu model, Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3'e sahip.

Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 10.000 seviyeli VC soğutma sistemiyle birleşerek, mobil oyunlar ve diğer yoğun görevler için üstün performans sunmayı vaat ediyor. GT Neo6 ayrıca, kullanıcıların CPU ve GPU frekanslarını özelleştirebilecekleri Geek Performance Panel 2.0 ve tam performans modunu etkinleştiren gelişmiş bir yapay zeka modu (AI Burning Mode) gibi özelliklerle donatılmış.

Telefonun ekranı da dikkat çekici özelliklere sahip. 6.78 inçlik ekran, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklığıyla etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca, sektörde bir ilk olan "Greenfield AI" göz koruması, kullanıcıların göz sağlığını aktif olarak koruyacak şekilde tasarlandı.

GT Neo6'nın diğer özellikleri arasında 16GB RAM, 1TB depolama alanı, 50MP ana kamera, 5500mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ayrıca, telefon IP65 sertifikalı olup, çift frekanslı GPS ve üç frekanslı Beidou özelliklerine sahip.

Realme GT Neo6, üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Özel kutusunda aksesuarlarla birlikte gelen bu telefonun fiyatı ise şu şekilde:

Realme GT Neo6 12 GB + 256 GB: 290 dolar

Realme GT Neo6 16 GB + 256 GB: 332 dolar

Realme GT Neo6 16 GB + 1 TB: 415 dolar

GT Neo6, Realme'nin en son işletim sistemi Android 14 ve Realme UI 5.0 ile birlikte geliyor.