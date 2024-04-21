Realme Narzo 70x 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

Realme Narzo 70x 5G'nin piyasaya sürülmesine sayılı günler kala, cihazın ekran özellikleri ve fiyatı hakkında heyecan verici detaylar gün yüzüne çıktı.

Realme Narzo 70x 5G'nin lansmanına sayılı günler kala, cihazın ekran özellikleri ve fiyatı hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. 24 Nisan'da piyasaya sürülecek olan bu yeni modelin bazı ekran özellikleri, şirket tarafından onaylandı. Realme'nin yeni bütçe dostu serisi Realme P1'in piyasaya sürülmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi ise Narzo 70x 5G'nin tanıtımına odaklanmış durumda.

Realme Narzo 70x 5G'nin özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar?

Realme Narzo 70x 5G'nin öne çıkan özellikleri arasında 120Hz ekran yenileme hızı yer alıyor. Ayrıca cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılığıyla IP54 derecesine sahip olacak. Kamera özelliklerine bakıldığında ise 50MP birincil kameraya sahip olduğu görülüyor. Güçlü bir performans için 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryayla donatılacak olan Narzo 70x 5G, kullanıcılarına uzun süreli kullanım imkanı sunacak.

Realme'nin 24 Nisan'da piyasaya süreceği Narzo 70x 5G'nin fiyatı da merak konusu oldu. Yaklaşık olarak 145 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen bu yeni model, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeye aday görünüyor. Detaylar ve daha fazlası, lansman tarihine kadar merakla bekleniyor.