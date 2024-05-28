Realme Narzo N65 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve bütçe dostu fiyatı

Realme, yeni telefonu Realme Narzo N65 5G modelini tanıttı. İşte Realme Narzo N65 özellikleri ve fiyatı...

Realme, bütçe dostu segmentte yeni bir model olan Realme Narzo N65 5G'yi tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle öne çıkan bu model, uygun fiyatıyla da kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. İşte Realme Narzo N65 5G'nin tüm detayları...

Realme Narzo N65 5G'nin özellikleri

Ekran ve tasarım

Realme Narzo N65 5G, 6.67 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük (1604 x 720 piksel) sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD panelle geliyor. Ekran, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 625 nit parlaklık ile oldukça canlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. Ön kamera için ekranda delikli bir tasarım tercih edilmiş.

İşlemci ve performans

Narzo N65 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisiyle donatılmış. 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, 2 adet 2.4GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik işlem birimi olarak ise Mali-G57 MP2 kullanılıyor. Telefon, 4GB ve 6GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor ve 128GB depolama kapasitesine sahip. Ayrıca, 2TB'a kadar microSD kart desteği ile depolama alanı genişletilebiliyor.

Kamera özellikleri

Realme Narzo N65 5G'nin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip Samsung ISOCELL JN1 ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 0,08MP yardımcı sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8MP OmniVision OV08D10 sensörlü bir selfie kamerası yer alıyor.

Batarya ve şarj

Cihaz, 5.000mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor ve 15W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede, uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sağlanıyor.

Diğer özellikler

Realme Narzo N65 5G, toza ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikası ile korunuyor. Ayrıca, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.3 desteği gibi kullanıcı dostu özelliklere sahip. Cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemi ve Realme UI 5.0 arayüzü ile çıkıyor.

Telefonun boyutları 165,6 x 76,1 x 7,89 mm, ağırlığı ise 190 gram.

Realme Narzo N65 5G'nin fiyatı

Realme Narzo N65 5G, Amber Gold ve Deep Green renk seçenekleriyle satışa sunulacak. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip modelin fiyatı 138 dolar, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip modelin fiyatı ise 150 dolar olarak belirlenmiş. Telefonun Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.