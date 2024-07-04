Red Magic'ten yeni amiral gemisi serisi: 9S Pro ve 9S Pro+ tanıtıldı

Red Magic, oyuncu odaklı telefonları 9S Pro ve 9S Pro+'ı tanıttı. Peki, Red Magic, 9S Pro ve 9S Pro+'ın özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

Oyun odaklı teknolojileriyle bilinen Red Magic, teknoloji dünyasında yankı uyandıracak yeni modellerini tanıttı. Nubia bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Red Magic 9S Pro ve Red Magic 9S Pro+ isimli iki yeni cihazını kullanıcılarla buluşturdu.

İşte bu etkileyici cihazların öne çıkan özellikleri ve sundukları yenilikler...

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış tasarım

Red Magic 9S Pro serisi, dikkat çekici bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu telefonlar, 229 gram ağırlığında ve 6,8 inçlik AMOLED ekranlara sahip. Ekranlar, 1116x2480 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit maksimum parlaklık ve 2000 Hz dokunma örnekleme hızı sunuyor. Düz bir ekran tasarımı benimseyen cihazlarda, ekran içine yerleştirilmiş selfie kamerası sayesinde oyun deneyimi kesintiye uğramıyor.

Güç ve performans

Her iki model de Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün “Leading” versiyonuyla donatılmış. Bu versiyon, 3,4 GHz CPU ve 1 GHz GPU hızıyla üst düzey bir performans sağlıyor. Şirket, bu cihazların AnTuTu testinde 2.369.542 puan alarak Android telefonlar arasında en yüksek seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Soğutma ve batarya teknolojisi

Red Magic 9S Pro ve Pro+ modellerinde, oyun oynarken cihazların daha az ısınmasını sağlayan yenilenmiş ICE 13 soğutma sistemi bulunuyor. Ayrıca, şarj sırasında gücü bataryadan değil, dahili kaynaktan alarak bataryanın fazla yorulmasının önüne geçiliyor.

9S Pro modeli, 6500 mAh kapasiteli ve 80W hızlı şarj destekli bir bataryayla geliyor. Bu modelde, cihaz 35 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. 9S Pro+ modelinde ise 5500 mAh kapasiteli batarya ve 165W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu cihaz, sadece 16 dakikada %100 şarja ulaşabiliyor.

Kamera ve yapay zekâ özellikleri

Her iki cihazda da arka tarafta 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerasından oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Ekrana gömülü olan selfie kamerası ise 16 MP çözünürlük sunuyor.

Yapay zekâ özellikleriyle donatılan telefonlar, popüler oyunlar için gerçek zamanlı öneriler sunan ve hızlı soru sormak için sesle yazma özelliğini içeren Akıllı Navigator, oyunlar için ses tanıma sistemi, duvar kâğıdı oluşturma ve geliştirilmiş yapay zekâ asistanı gibi özellikler sunuyor.

Bağlantı ve ek özellikler

Her iki model de Wi-Fi 7, USB-C 3.2, 3,5 mm kulaklık girişi gibi bağlantı özelliklerine sahip. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak zengin bağlantı seçenekleri sunuyor.

Red Magic 9S Pro teknik özellikleri ve fiyatları

Ekran: 6,8 inç, 120 Hz, 1116x2480, AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

Depolama: 256/512 GB

Arka Kamera: 50 MP, 50 MP, 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 6500 mAh (80W)

İşletim Sistemi: Redmagic OS 9.5 (Android 14)

Fiyatlar:

12 GB + 256 GB: 522,70 dolar

12 GB + 512 GB: 687,76 dolar

Red Magic 9S Pro+ teknik özellikleri ve fiyatları

Ekran: 6,8 inç, 120 Hz, 1116x2480, AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 16/24 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP, 50 MP, 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5500 mAh (165W)

İşletim Sistemi: Redmagic OS 9.5 (Android 14)

Fiyatlar: