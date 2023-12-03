Samsung Galaxy A55 5G’den yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsung'un orta seviyede kullanıcılarını üzmeyen A serisinin yeni üyesi Galaxy A55 5G'nin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüsü epey beğeni alacak gibi görünüyor.

Samsung, her yıl birçok farklı seviyede modelini kullanıcılarıyla buluşturan Güney Koreli teknoloji devi, amiral gemilerinden giriş seviyesine kadar geniş bir yelpazede ürün sunuyor.

Apple'ın iPhone serisiyle rekabet eden amiral gemileri ve güvenilir giriş seviyesi telefonları içeren modeller, Samsung'un çeşitli serilerinde yer alırken, A serisi en dikkat çekenlerden biri olarak öne çıkıyor. A serisi, en son A34, A54 gibi modellerle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy A55 modeline ait olduğu iddia edilen render görüntüleri, Onleaks ve MySmartPrice tarafından sızdırıldı.

Görüntüsü iPhone'u andırıyor

Telefonun tasarımında, kenar çerçeveleri iPhone'a benzer bir düz yapıda bulunuyor. Ancak, bu tasarımın önceki iPhone modellerinden esinlenen birçok üretici tarafından kullanıldığı göz önüne alındığında, Samsung'un tercihi dikkat çekici olabilir. iPhone 6 ile başlayan ince ve yuvarlak kasaların ardından bu tasarımın tekrar benimsenmesi, biraz nostaljik bir his uyandırabilir. Çerçevedeki çıkıntılar tasarımı renklendirmiş olsa da, çerçevenin malzemesi hala belirsizliğini koruyor.

Telefonun ön tarafında, 6,5 inç boyutunda 120 Hz AMOLED bir ekranın yer alması beklenirken, çerçevenin biraz daha kalın olduğu görülüyor. Cihazın ölçüleri 161,1 x 77 x 8,2 mm olup, kasasının metal veya plastik olup olmadığı henüz belli değil. Donanım tarafında, Exynos 1480 işlemcinin kullanılacağı, GPU tarafında ise AMD modellerinden birinin tercih edileceği belirtiliyor. 5.000 mAh kapasiteli pilin, 25W hızlı şarj desteğiyle birleşerek kullanıcıya rahat bir gün sunması bekleniyor.