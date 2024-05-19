Samsung Galaxy A73 ve A33 için One UI 6.1 güncellemesi başladı

Samsung, orta segment cihazları için düzenli olarak güncellemeler yayınlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi sürdürüyor.

Samsung, One UI 6.1 güncellemesini orta segment akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Son olarak, popüler modellerden Samsung Galaxy A73 ve Galaxy A33 bu güncellemeyi almaya başladı. Güncelleme, kullanıcılar için birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor.

Güncelleme detayları ve dağıtım süreci

Samsung Galaxy A73:

Güncelleme, ilk olarak Malezya’da kullanıcılara sunuldu. 2,6 GB büyüklüğündeki bu güncelleme paketi, 2024 yılının Nisan ayına ait güvenlik yamasını da içeriyor. Bu, cihazların güvenlik seviyesini artırarak kullanıcıların verilerini daha iyi koruma altına almayı amaçlıyor.

Samsung Galaxy A33:

Galaxy A33 modeli için güncelleme, Singapur'da dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin boyutu 2 GB'ın üzerinde. Samsung’un bu güncellemeyi diğer bölgelere de kısa süre içinde sunması bekleniyor, böylece dünya genelindeki kullanıcılar yeni özelliklerden faydalanabilecekler.

One UI 6.1 ile gelen yenilikler

Galaxy A73 ve A33 modelleri, One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte birçok yeni özellik kazanıyor. Ancak, Ocak ayında duyurulan Galaxy AI özelliklerinin bu modellere gelmeyeceği belirtildi. Yine de güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çeşitli yenilikler sunuyor:

Yeni Resim ve Video Düzenleme Araçları: Kullanıcılar, artık fotoğraf ve videolarını daha profesyonel bir şekilde düzenleyebilecekler.

Kullanıcılar, artık fotoğraf ve videolarını daha profesyonel bir şekilde düzenleyebilecekler. Kullanıcı Arayüzü Özelleştirme Seçenekleri: Kullanıcılar, cihazlarının arayüzünü kendi zevklerine göre daha detaylı bir şekilde kişiselleştirebilecekler.

Kullanıcılar, cihazlarının arayüzünü kendi zevklerine göre daha detaylı bir şekilde kişiselleştirebilecekler. Yeni Kilit Ekranı Widget'ları: Kilit ekranında daha fazla bilgiye hızlı erişim sağlayan widget'lar ekleniyor.

Kilit ekranında daha fazla bilgiye hızlı erişim sağlayan widget'lar ekleniyor. Görüntülü Arama Efektleri: Görüntülü aramalarda kullanılabilecek yeni efektler, kullanıcıların iletişim deneyimini daha eğlenceli hale getirecek.

Görüntülü aramalarda kullanılabilecek yeni efektler, kullanıcıların iletişim deneyimini daha eğlenceli hale getirecek. Duvar Kağıtları İçin Alan Derinliği Efektleri: Duvar kağıtlarında daha dinamik ve derinlik hissi veren efektler, görsel deneyimi zenginleştirecek.

Duvar kağıtlarında daha dinamik ve derinlik hissi veren efektler, görsel deneyimi zenginleştirecek. Pil Koruma Özellikleri: Yeni pil koruma özellikleri ile cihazların pil ömrü uzatılabilecek, böylece kullanıcılar daha uzun süreli kullanım deneyimi yaşayacaklar.

Güncellemeyi kontrol etme ve yükleme

Kullanıcılar, One UI 6.1 güncellemesini manuel olarak kontrol edip yükleyebilirler. Bunun için:

Ayarlar menüsüne gidin. Yazılım Güncelleme seçeneğini seçin. İndir ve Yükle seçeneğine dokunun.

Bu adımları izleyerek cihazlarınıza en son güncellemeyi yükleyebilir ve yeni özelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.