Samsung Galaxy F55'in fiyatı ve özellikleri açıklandı

Samsung'un deri tasarımlı yeni akıllı telefonu Galaxy F55 5G, yakında tanıtılacak. İşte, bu telefonun fiyatı ve özellikleri...

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy F55 5G, zarif vegan deri tasarımı ve güçlü özellikleriyle teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. İlk olarak Hindistan'da satışa sunulacak olan bu modelin lansmanı, 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Lansman öncesinde telefonun tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar ortaya çıktı.

Fiyatlandırma ve modeller

Samsung Galaxy F55 5G'nin fiyatları ve modelleri şu şekilde olacak:

8GB RAM + 128GB Depolama : 26,999 rupi (325 dolar)

: 26,999 rupi (325 dolar) 8GB RAM + 256GB Depolama : 29,999 rupi (361 dolar)

: 29,999 rupi (361 dolar) 12GB RAM + 256GB Depolama: 32,999 rupi (397 dolar)

Tasarım ve ekran

Galaxy F55 5G, şık vegan deri arka kapak tasarımıyla dikkat çekiyor. 6.7 inç boyutundaki Super AMOLED ekranı, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunarken, 1000 nit parlaklık ile de canlı ve net görüntüler sağlıyor.

Performans

Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi ile güçlendirilmiş. Bu işlemci, kullanıcılarına yüksek performans ve hızlı işlem yapma kapasitesi sunacak. Ayrıca, Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüz ve gelişmiş özellikler vaat ediyor.

Kamera özellikleri

Galaxy F55 5G'nin kamera özellikleri de oldukça etkileyici:

Arka Kamera : 50MP Ana Kamera : 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. 8MP Ultra Geniş Açılı Kamera : Daha geniş perspektifler için ideal. 2MP Makro Kamera : Yakın çekimler için yüksek detay sunuyor.

: Ön Kamera : 50MP Selfie Kamerası : 4K 30fps video kaydı yapabilen ön kamera, net ve kaliteli özçekimler sağlıyor.

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Batarya ve şarj

Telefon, 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların uzun süreli kullanımda bile hızlı bir şekilde şarj etmesini sağlayacak.

Galaxy F55 5G, 27 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak ve ardından satışa sunulacak. Bu model, özellikleri ve fiyatı ile piyasada büyük ilgi görecek gibi görünüyor.