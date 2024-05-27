Samsung Galaxy M35 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, Galaxy M35 5G'yi tanıttı. İşte Galaxy M35 5G özellikleri ve fiyatı...

Samsung, bütçe dostu akıllı telefon serisine bir yenisini ekleyerek Galaxy M35 5G'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Uygun fiyatı ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken bu yeni model, 120 Hz AMOLED ekran, 6000 mAh pil kapasitesi ve Exynos 1380 işlemci gibi özelliklerle geliyor. İşte Galaxy M35 5G'nin tüm detayları ve fiyat bilgisi...

Galaxy M35 5G'nin tüm özellikleri

Samsung Galaxy M35 5G, 6,6 inç boyutlarında ve FHD+ çözünürlüğe sahip S-AMOLED ekranla donatıldı. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ile akıcı bir görüntü deneyimi sunarken, Gorilla Glass Victus koruması sayesinde dayanıklılığı artırılmış. Ayrıca, ekran altı parmak izi sensörü ve 1000 nit'e kadar parlaklık özellikleri ile dikkat çekiyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için ise ekranın üst kısmında 13 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

Kamera sistemi

Galaxy M35 5G'nin arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığı ve OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) destekli 50 MP çözünürlüğünde. Buna ek olarak 8 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro lensler de mevcut. Bu kombinasyon, kullanıcıların her türlü çekim ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Performans ve depolama

Samsung’un yeni orta seviye modeli, gücünü Exynos 1380 işlemciden alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelen telefon, microSD kart desteği sayesinde hafızasını 1 TB'a kadar genişletebiliyor. Bu özellikler, çoklu görev performansı ve geniş depolama alanı arayan kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor.

Pil ve yazılım

Galaxy M35 5G, 6000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. 25W hızlı şarj desteği ile kullanıcılar, pil seviyesini kısa sürede yeniden doldurabiliyor. Cihaz, kutusundan One UI 6.1 tabanlı Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Ayrıca, 4 yıl boyunca Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtiliyor.

Bağlantı ve diğer özellikler

Galaxy M35 5G, çift 5G desteği, Wi-Fi 6, stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi gibi birçok bağlantı seçeneği sunuyor. Cihazın diğer önemli özellikleri arasında GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

Boyutlar ve ağırlık

Cihaz, 162,3 x 78,6 x 9,1 mm boyutlarında ve 222 gram ağırlığında. Bu ölçüler, telefonu oldukça kullanışlı ve taşınabilir kılıyor.

Fiyat ve renk seçenekleri

Galaxy M35 5G, Koyu Mavi, Açık Mavi ve Gri renk seçenekleriyle piyasaya sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı, 280 dolardan başlayacak. İlk olarak Brezilya'da satışa sunulacak olan cihazın, ilerleyen dönemlerde diğer pazarlara da giriş yapması bekleniyor.