Samsung, Galaxy S23’teki ekran yanması sorununa çözüm geliyor

Samsung'un One UI 5'te yer verdiği piksel kaydırma özelliği yeni arayüzde görünmeyince meydana gelen endişeler ön plana çıkarken, konuyla ilgili çözümün gelmesi bekleniyor.

Samsung, One UI 6.0 güncellemesiyle ortaya çıkan ekran yanması sorunuyla mücadele ediyor. OLED ekranlarda görülen bu sorun, kullanıcı şikayetlerine neden oldu. Şirket, güncelleme sırasında ekran yanmasını önlemek için kullanılan piksel kaydırma yöntemini One UI 6.0'a tam olarak aktaramayınca sorun ortaya çıktı.

Çözüm geliştirilmesi bekleniyor

Ekran yanması, uzun süre aynı görüntünün ekranda kalması sonucu oluşan izlenmeleri ifade eder. Örneğin, bir uygulama ikonunun yerini değiştirdiğinizde, eski konumundaki izlerin hâlâ ekranda görünmesi olarak ortaya çıkar.

Samsung, sorunun farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını belirtti. Yetkili bir isim, bu sorunun bu ayın sonuna kadar çözüleceğini açıkladı. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı, bölgesel farklılıklara ve cihazlara göre değişebilir.

Bu durum, Samsung'un OLED ekran teknolojisi kullanılan cihazlarda karşılaşılan sıkıntılara bir örnek olarak öne çıkıyor. Şirket, geçmişte de benzer sorunlarla karşılaşmış ve çeşitli önlemler almıştı. Bu seferki güncelleme ile ekran yanması sorununun çözülmesi bekleniyor.