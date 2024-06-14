Samsung Galaxy S24 FE hakkında ortaya çıkan iki kötü haber

Galaxy S24 FE hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S24 FE hakkında ortaya çıkan yeni bir sızıntı, teknoloji meraklılarını hayal kırıklığına uğratabilecek iki kötü haberi beraberinde getiriyor.

Çıkış tarihi beklenenden uzun sürebilir

GalaxyClub'ın iddiasına göre, Samsung Galaxy S24 FE, 1.0μm pikselli 50MP ISOCELL GN3 kamera sensörüne sahip olacak. Bu sensör, önceki model olan Samsung Galaxy S23 FE'de de yer aldığı için kullanıcılar arasında yenilik beklentisi açısından hayal kırıklığı yaratabilir.

Aslında bu sızıntı, teknoloji dünyasında büyük bir sürpriz değil. Birçok kullanıcı, telefonun bu sensör ile geleceğini tahmin ediyordu. Ancak, Samsung'un bir süredir aynı sensörü kullanıyor olması, yeni modelde bir farklılık yaratmaması nedeniyle eleştirilere yol açabilir.

Telefonun geliştirilme aşamasında olduğu ve piyasaya sürülmesinin 2024'ün sonlarına ya da 2025'in başlarına kadar gecikebilir.

Daha önceki bir sızıntı, telefonun Ağustos ayına kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürmüştü. Bu çelişkili bilgiler, Galaxy S24 FE'nin çıkış tarihi konusunda hala net bir durum olmadığını gösteriyor. Diğer bazı kaynaklara göre ise telefonun piyasaya çıkışı daha da uzun sürebilir.