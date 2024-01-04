Samsung Galaxy S24'ten ilk reklam filmi geldi

Samsung Galaxy S24'ten ilk reklam filmi geldi
Samsung Galaxy S24 için ilk reklam filmini yayınladı. Bu reklam filmi, marka için çok çarpıcı olacak gibi görünüyor. İşte ayrıntılar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2024 yılına resmi bir başlangıç yaparak çalışmalarına hız verdi. Şirket, 17 Ocak'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S24 ailesini tanıtacak. Samsung, geçtiğimiz gün lansman tarihini net bir şekilde açıkladıktan sonra şimdi de Galaxy S24 ailesi için hazırlanan ilk reklam filmini yayınladı.

Galaxy S24, Samsung için önemli bir kilometre taşı olacak. Bu akıllı telefonlar, üretken yapay zeka entegrasyonunu içerecek. Galaxy AI adı altında toplanan yeni özellikler, kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Hazırlanan reklam filmi de bu odak noktasına vurgu yaparak dikkat çekiyor.

Yeni reklam filmi geldi

Reklam filmi, Samsung'un cep telefonları tarihine bir bakışla başlıyor, ilk cep telefonundan itibaren dokunmatik ekran, suya dayanıklılık, temassız ödemeler gibi önemli dönemlere odaklanıyor. Video, en son katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip'i göstererek "Yeni bir çağa hazır olun." sloganıyla sona eriyor.

Samsung için mobil cihazlardaki dönüm noktaları şu şekildedir:

Samsung Galaxy Note (2011): Dokunmatik ve geniş ekran kullanımının başlaması.
Samsung Galaxy S5 (2014): Suya ve toza dayanıklılık.
Samsung Galaxy S6 Edge (2015): Samsung Pay ile ilk temassız ödeme.
Samsung Galaxy Z Flip (2020): Katlanabilir ekran döneminin başlaması.
Samsung Galaxy S24 (2024): Galaxy AI döneminin başlangıcı.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!