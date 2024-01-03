Samsung Galaxy S24'ün tanıtılacağı tarih belli oldu

Samsung, 2024 yılındaki amiral gemisi olacak Galaxy S24 serisini ve yeni teknolojilerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştireceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Samsung, 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği ile Galaxy S24 serisini tanıtacak. Etkinlik, Türkiye saatiyle 21.00'de San Jose'de düzenlenecek. Galaxy S24 serisi, Galaxy S24, Galaxy S24+, ve Galaxy S24 Ultra modellerini içerecek.

Samsung Galaxy S24'ün tanıtım tarihi belli oldu

Samsung'un bu etkinlikte tanıtacağı yeni özellikler arasında öne çıkan detay, mobil kullanıcılarına yeni bir deneyim sunacak üretken yapay zeka olacak. Güney Koreli şirket, bu yeni modelleriyle premium pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, firma bu yıl zam yapmayarak bu stratejisini desteklemeyi planlıyor.

Etkinliği samsung.com, Samsung Newsroom ve Samsung'un YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak. Ayrıca, tanıtılan cihazlar ve yeniliklerle ilgili bilgileri Webtekno gibi kaynaklardan takip edebilirsiniz.