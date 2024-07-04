Samsung Galaxy S25 serisi için yeni söylentiler

Samsung Galaxy S25 serisi küçük bir sürprizle gelebilir.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisini önümüzdeki yılın başlarında tanıtması bekleniyor. Ancak, bu üst seviye akıllı telefon serisi hakkında çeşitli sızıntılar ve spekülasyonlar teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırmış durumda.

İşte Galaxy S25 serisiyle ilgili en son gelişmeler ve dikkat çeken iddialar...

Samsung Galaxy S25 hakkında merak edilenler

Pil özellikleri ve kamera güncellemeleri

İlk sızıntılar, standart Galaxy S25'in, önceki model Galaxy S24 ile aynı pil özelliklerine sahip olacağını belirtiyordu. Bu durum, batarya kapasitesi ve performans açısından büyük bir değişiklik beklemeyen kullanıcılar için sürpriz olmadı. Ancak, daha sonraki sızıntılar Galaxy S25 Ultra modelinin dikkat çekici yeniliklerle geleceğini öne sürdü. Özellikle, Samsung'un dört kameralı Galaxy S25 Ultra'nın en az üç kamerasını yükselteceği iddiası büyük bir heyecan yarattı. Bu yükseltmelerin arasında, yeni ISOCELL HP2 sensörlü 200 MP kameranın da yer alacağı belirtiliyor.

Galaxy S25 Plus modeli hakkında belirsizlik

İlginç bir şekilde, sızıntıların çoğunda Galaxy S25 Plus modelinden bahsedilmiyor. Android Headlines'ın son haberine göre, Samsung, Galaxy S25 serisinden itibaren Plus modelini üretmeyi bırakmayı planlıyor. Bu stratejik hamlenin, ürün serisini basitleştirmek ve kullanıcıların karar vermesini kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Kaynaklar, Samsung'un artık sadece Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra modelleri üzerinde çalıştığını vurguluyor. Özellikle, Galaxy S25 Ultra'nın Note 20 Ultra'dan bu yana üretilen en ince Ultra telefon olacağı öne sürülüyor.

IMEI veritabanı ve model numaraları

Habere göre, Galaxy S25, IMEI veritabanında SM-S931B/DS model numarasıyla yer alıyor. Galaxy S25 Ultra ise SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N ve SM-S9380 model numaralarıyla listelenmiş durumda. Bu model numaralarındaki "B" harfi küresel pazarı, "U" ABD'yi ve "N" ise Güney Kore'yi temsil ediyor.