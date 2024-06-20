Samsung Galaxy Z Flip 6 için beklentiler yükseldi! İki sürpriz ile geliyor

Samsung, katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Flip'in yeni sürümünü yaklaşık bir ay sonra tanıtacak. Peki, Samsung Galaxy Z Flip 6'nın özellikleri neler olacak?

Samsung'un popüler katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Flip'in 6. sürümü, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İlk başta Galaxy Z Flip 6'nın selefi olan Galaxy Z Flip 5'e çok benzeyeceği düşünülse de, son sızıntılar beklentileri yeniden şekillendiriyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 6 hakkında şimdiye kadar bilinenler ve iddialar...

Samsung Galaxy Z Flip 6 hakkında merak edilenler

50 MP gelişmiş kamera

Samsung Galaxy Z Flip 6, yaklaşık bir ay sonra tanıtılacak ve en dikkat çekici özelliği 50 MP'lik gelişmiş kamerası olabilir. Bu iddia doğru çıkarsa, Galaxy Z Flip 6 sadece katlanabilir bir telefon olmakla kalmayacak, aynı zamanda profesyonel bir kameraya da dönüşecek. Bu durum, özellikle fotoğraf ve video çekiminde yüksek performans arayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Samsung'un daha büyük formlu katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Fold 5'te 50 MP'lik geniş açılı kamera kullanılıyordu. Ancak, daha küçük olan Galaxy Z Flip serisinde bugüne kadar sadece 12 MP'lik kameralar bulunuyordu. Yeni sürümle birlikte Galaxy Z Flip serisinin de kamera konusunda önemli bir yükseltme alması bekleniyor.

Geliştirilmiş batarya özelliği

Galaxy Z Flip 6, sadece kamerasıyla değil, batarya kapasitesiyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Önceki modelde 3.700 mAh kapasiteli bir pil bulunurken, yeni modelde bu kapasitenin 4.000 mAh'ye çıkarılması bekleniyor. Bu artış, telefonun kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatabilir.

Her ne kadar 300 mAh'lik bir artış küçük gibi görünse de, bu kapasite artışı küçük form faktörlü bir telefon için oldukça anlamlı. Galaxy Z Flip serisinin kompakt tasarımı göz önüne alındığında, bu kapasite artışı kullanıcılar için 3-4 saatlik ek kullanım süresi sağlayabilir. Acil durumlarda bu ekstra süre hayati önem taşıyabilir.

Samsung'un yeni modeli Galaxy Z Flip 6'nın tam özellikleri ve detayları, yaklaşık bir ay sonra yapılacak resmi tanıtımda açıklanacak.