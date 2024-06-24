Samsung Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ve özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 6'nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

10 Temmuz'da gerçekleşecek olan etkinlikte Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni katlanabilir telefon modelleri tanıtılacak.

Galaxy Z Flip 6'nın Avrupa fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Avrupa fiyatları, önceki modellere göre belirgin bir artış gösteriyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 5, 256GB'lık sürümü için 1.200 euro ve 512GB'lık sürümü için 1.320 euro fiyatla satışa sunulmuştu. Yeni sızıntılara göre, Galaxy Z Flip 6'nın 256GB'lık modeli 1.340 euro, 512GB'lık modeli ise 1.467 euro olarak fiyatlandırılacak. Bu artış, telefonun selefine göre yaklaşık 100 euro daha pahalı olacağını gösteriyor.

Türkiye fiyatı

Galaxy Z Flip 6'nın Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Avrupa fiyatlarına göre yapılan hesaplamalar, cihazın vergisiz fiyatının 47 bin 46 TL olacağını gösteriyor. Ancak vergiler eklendiğinde (Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrolü, ÖTV ve KDV), toplam satış fiyatı yaklaşık 95 bin 783 TL 50 kuruşa ulaşıyor.