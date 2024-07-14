Samsung, Galaxy Z Flip6'nın Doraemon temalı özel versiyonu sınırlı olacak

Samsung, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Galaxy Z Flip6'nın özel bir sürümünü duyurdu. Doraemon temalı bu özel seriden sadece 800 adet üretilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa süre önce düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni ürünlerini tanıttı. Bu etkinlikte en çok dikkat çeken ürünlerden biri ise şirketin yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip6 oldu. Samsung, şimdi bu akıllı telefonun Doraemon temalı özel bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Doraemon temalı Galaxy Z Flip6: Teknik özellikler ve tasarım

Samsung'un Galaxy Z Flip6'nın Doraemon temalı versiyonu, teknik özellikler açısından standart modelle tamamen aynı olacak. Ancak bu özel versiyon, popüler Japon çizgi roman ve çizgi film karakteri Doraemon ile ilgili birçok özel tasarım öğesiyle donatılmış durumda.

Özel Kılıf: Telefon, Doraemon temalı özel bir kılıf ile birlikte geliyor. Bu kılıf, telefonun hem estetik görünümünü hem de koruma seviyesini artırıyor.

Telefon, Doraemon temalı özel bir kılıf ile birlikte geliyor. Bu kılıf, telefonun hem estetik görünümünü hem de koruma seviyesini artırıyor. Özel Tema Seti: Samsung, bu özel versiyon için özel bir tema seti de geliştirdi. Bu tema seti, telefonun animasyonlarını, arka planlarını ve uygulama simgelerini Doraemon temasıyla uyumlu hale getiriyor.

Samsung, bu özel versiyon için özel bir tema seti de geliştirdi. Bu tema seti, telefonun animasyonlarını, arka planlarını ve uygulama simgelerini Doraemon temasıyla uyumlu hale getiriyor. Sınırlı Üretim: Bu özel versiyon, dünya genelinde sadece 800 adet üretilecek ve 1.370 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Piyasaya çıkış tarihi

Bu özel versiyon, 1.370 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.