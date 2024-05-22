Samsung Galaxy Z Fold 6'dan yeni detaylar!

Merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 modelinin özellikleri ve tasarımı netleşiyor. İşte detaylar...

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 modeline ait yeni görüntüler ve özellikler ortaya çıktı. Şirket, Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklarını hızla sürdürürken, Galaxy Z Fold 6’nın detayları da netleşmeye başladı. İşte bu yeni nesil katlanabilir telefonun sunacağı yenilikler...

Temmuz ayındaki büyük tanıtım

Samsung, Temmuz ayında düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 başta olmak üzere yeni Galaxy Tab ve Galaxy Watch 7 serisini tanıtacak. Ancak bu etkinliğin en dikkat çeken ismi kuşkusuz Galaxy Z Fold 6 olacak. Asya pazarından gelen son bilgiler ve sızdırılan görüntüler, cihazın tasarımı ve özellikleri hakkında önemli ipuçları veriyor.

Galaxy Z Fold 6'nın tasarımı ve teknik detaylar

Yeni Galaxy Z Fold 6, serinin önceki modellerine kıyasla önemli iyileştirmelerle geliyor. İşte bu yeni modelde beklenen özellikler:

Ultra İnce Cam (UTG) Geliştirmesi: Z Fold 6, daha kalın ve dayanıklı bir ultra ince cam (UTG) ile donatılacak. 30 mikron kalınlığındaki camdan 50 mikron kalınlığındaki cama geçiş yapılarak ekranın kırışıklık sorunu azaltılacak ve dayanıklılık artırılacak. İncelik ve Hafiflik: Yeni model, önceki versiyonlarına göre daha ince ve hafif olacak. Bu, cihazın taşınabilirliğini ve kullanım konforunu önemli ölçüde artıracak. Kamera Tasarımı: Yenilenen kamera tasarımı da dikkat çekiyor. Kamera sensörleri dokulu bir tasarıma sahip olacak ve küçük metal halkalarla çevrelenecek. Bu, cihazın estetik görünümünü ve kamera performansını iyileştirecek.

Teknik özellikler:

Galaxy Z Fold 6’nın teknik özellikleri de dikkat çekici: