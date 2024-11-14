Samsung One UI 7.0 Beta Önümüzdeki Hafta Yayınlanabilir

Samsung, One UI 7.0 beta sürümünü başlatmaya hazırlanıyor. Bu güncellemeyle Galaxy cihazlar, gelişmiş AI özellikleri, yeni ana ekran simgeleri ve daha dinamik bir kullanıcı arayüzüne kavuşacak.

Samsung kullanıcılarını heyecanlandıran One UI 7.0 beta sürümü, beklenenden daha erken, önümüzdeki hafta sunulabilir. Google ve OnePlus gibi şirketler, Android 15'in kararlı sürümlerini cihazlarına getirmeye başlarken Samsung, kendi arayüz güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Tanınmış Samsung sızıntıcısı @UniverseIce, ilk olarak One UI 7.0’ın “yaklaşık yarım ay” kadar uzakta olduğunu belirtmişti, ancak daha sonra bu tahminini revize ederek ABD ve Güney Kore'de önümüzdeki hafta kadar erken bir tarihte başlayabileceğini duyurdu.

Hangi Galaxy Modelleri İlk Güncellemeyi Alacak?

Sızıntılara göre, Galaxy S23 ve S24 serileri, beta programında öncelikli olacak gibi görünüyor. Özellikle 21 Kasım’da Kore'de düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı ile daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor. Bu konferansla birlikte beta programı kapsamındaki ülkelerdeki kullanıcılar, Android 15 tabanlı One UI 7.0’ın yeni özelliklerini deneme fırsatına sahip olabilirler.

One UI 7.0 Beta Sürümünde Beklenen Özellikler

Samsung’un One UI 7.0 sürümü, Android 15'in getirdiği yeni işlevleri Galaxy telefon portföyüne entegre ederken, aynı zamanda arayüzde çeşitli geliştirmeler sunmayı hedefliyor. Sızıntılardan edinilen bilgilere göre, gelişmiş bir Hızlı Ayarlar paneli, yeni ana ekran simgeleri ve hatta alt ekran konumunda aktif bir panel gibi görsel değişikliklerin yanı sıra Samsung'un AI özelliklerine daha fazla odaklanacağı belirtiliyor. Bu özelliklerin, Dinamik Ada benzeri işlevleri hatırlatan dinamik bir kullanıcı deneyimi sağlaması bekleniyor.

One UI 7.0 Beta Programına Katılmak İçin Hazırlıklarınızı Yapın

Samsung kullanıcıları, yeni özellikleri erkenden deneyimlemek için beta programına katılabilirler. Samsung Members uygulaması üzerinden yapılacak kayıtlar, kullanıcıların One UI 7.0’ın özelliklerini ve işlevlerini resmi çıkış tarihinden önce keşfetmelerine olanak tanıyacak.