Samsung'un katlanabilir telefonlarında belirsizlik! Galaxy Z Fold6 FE iptal mi edilecek?

Samsung'un katlanabilir telefonlarında belirsizlik! Galaxy Z Fold6 FE iptal mi edilecek?
Samsung'un katlanabilir telefonlarının "FE" versiyonlarının iptal edilebileceği haberleri, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay önemli bir adım atarak, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin "FE" versiyonlarını geliştirmeye başladığını duyurmuştu. Bu hamle, şirketin uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefon pazarına adım atacağı anlamına geliyordu.

Galaxy Z Fold6 FE'de S Pen desteği kaldırılıyor

Son gelişmelere göre Samsung'un bu kararı revize ettiği görünüyor. Güney Kore'den gelen haberlere göre, Samsung, "Galaxy Z Fold6 FE" isimli modelin iptal edilmesi konusunu değerlendiriyor. Şirketin bu kararında, ürünlerin pazarın taleplerine uygunluğu ve belirsiz pazar koşulları etkili oldu. İddialara göre, Galaxy Z Fold6 FE'de S Pen desteğinin kaldırılması kararı alınmış olsa da, telefonun kalınlığının istenilen seviyeye indirilememesi de bir diğer etken olarak gösteriliyor.

Temmuz 2024'te gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğine göz atarsak, bu etkinlikte yalnızca Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold6'nın tanıtılacağına dair sinyaller alıyoruz. Bu yeni modellerin amiral gemisi statüsünde olacağı ve yüksek fiyat etiketlerine sahip olacağı öngörülüyor.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek