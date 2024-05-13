Samsung'un katlanabilir telefonlarında belirsizlik! Galaxy Z Fold6 FE iptal mi edilecek?

Samsung'un katlanabilir telefonlarının "FE" versiyonlarının iptal edilebileceği haberleri, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay önemli bir adım atarak, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin "FE" versiyonlarını geliştirmeye başladığını duyurmuştu. Bu hamle, şirketin uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefon pazarına adım atacağı anlamına geliyordu.

Galaxy Z Fold6 FE'de S Pen desteği kaldırılıyor

Son gelişmelere göre Samsung'un bu kararı revize ettiği görünüyor. Güney Kore'den gelen haberlere göre, Samsung, "Galaxy Z Fold6 FE" isimli modelin iptal edilmesi konusunu değerlendiriyor. Şirketin bu kararında, ürünlerin pazarın taleplerine uygunluğu ve belirsiz pazar koşulları etkili oldu. İddialara göre, Galaxy Z Fold6 FE'de S Pen desteğinin kaldırılması kararı alınmış olsa da, telefonun kalınlığının istenilen seviyeye indirilememesi de bir diğer etken olarak gösteriliyor.

Temmuz 2024'te gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğine göz atarsak, bu etkinlikte yalnızca Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold6'nın tanıtılacağına dair sinyaller alıyoruz. Bu yeni modellerin amiral gemisi statüsünde olacağı ve yüksek fiyat etiketlerine sahip olacağı öngörülüyor.