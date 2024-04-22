Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S24 FE yolda

Teknoloji devi Samsung, heyecan verici bir haberle gündemi sallıyor. Güney Koreli şirketin yeni akıllı telefonu Galaxy S24 FE üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurdu. "R12" kod adıyla anılan bu cihaz, şimdiden merak uyandırmayı başardı.

Samsung Galaxy S24 FE'nin piyasaya sürülmesi biraz gecikebilir

Samsung'un geliştirdiği bu yeni telefon, Galaxy S24 FE olarak biliniyor. Şirket, geçmişte piyasaya sürdüğü Galaxy S serisi FE telefonlar için genellikle "Rxx" kodlarını kullanmıştı. Örneğin, Galaxy S20 FE "R8" olarak kodlanmıştı ve Galaxy S23 FE "R11" olarak adlandırılmıştı.

Ancak bazı kaynaklara göre, Samsung Galaxy S24 FE'nin piyasaya sürülmesi biraz gecikebilir. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Galaxy S23 FE ile ilgili sızıntılar mevcuttu, ancak Galaxy S24 FE için henüz benzer bir bilgi bulunmuyor.

Teknik özellikler hakkında henüz net bilgi olmamasına rağmen, Samsung Galaxy S23 FE'nin Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modellerine benzerlik gösterdiği göz önüne alındığında, Galaxy S24 FE'nin de muhtemelen Galaxy S23 ve Galaxy S23+'a benzer bir yapıda olacağı tahmin ediliyor.