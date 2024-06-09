Samsung'un yeni amiral gemisi! Galaxy S25 Ultra yolda

Samsung'un yeni amiral gemisi! Galaxy S25 Ultra yolda
Samsung, çeşitli modeller için IMEI veri tabanına kayıt başvurusunda bulundu.

Samsung, akıllı telefon endüstrisindeki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Geçen yılın en çok satan akıllı telefon markası ünvanını Apple'a kaptıran Samsung, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisi ile zirveye yeniden tırmanmıştı. Bu başarıda, Galaxy S24 serisinde yer alan yenilikçi özelliklerin, özellikle de Galaxy AI yapay zeka araçlarının büyük rolü oldu.

Amiral gemisi serisine yeni soluk

Samsung, Galaxy S25 Ultra'nın yolda olduğunu belirtmek için adımlarını attı. Şirket, çeşitli modeller için IMEI veritabanına kayıt başvurusunda bulundu ve bu modellerden biri de Galaxy S25 Ultra oldu. Bu hamle, yeni amiral gemisinin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Galaxy S25 Ultra, IMEI kaydında model numarası SM-S938U olarak belirtiliyor. Model numarasındaki "U", Amerika Birleşik Devletleri'nin (USA) kodunu temsil ediyor. Bu da, Galaxy S25 Ultra'nın ABD pazarına yönelik olduğunu gösteriyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi için çeşitli spekülasyonlar da dolaşıyor. İddialara göre Galaxy S25 Ultra, UFS 4.1 depolama, güçlü yapay zeka araçları, yüksek depolama kapasitesi ve RAM seçenekleri, etkileyici kamera özellikleri ve güçlü bir işlemciyle gelecek.

Samsung'un bu iddialı modelini, 2025 yılının Ocak-Şubat döneminde tanıtması bekleniyor. Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği Galaxy S25 Ultra'nın, Samsung'un amiral gemisi serisine yeni bir soluk getireceği düşünülüyor.

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